I film usciti a maggio e in concorso a Cannes protagonisti della Stanza del cinema oggi alle 17:30

Genova. Nuovo appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (SNCCI) in accordo con la direzione del Ducale.

Lunedì 6 giugno alle 17.30, nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra), Marco Salotti, Barbara Zorzoli e Marco Romagna parleranno dei principali titoli usciti nel mese di maggio e nella prima settimana di giugno.

Largo spazio verrà dedicato ai film presentati al Festival di Cannes, tanto ai vincitori del Concorso, quanto alle altre pellicole segnalatesi all’attenzione dei nostri soci, passando per il terzetto di opere di casa nostra già disponibile nelle nostre sale, composto da Esterno notte di Marco Bellocchio, da Nostalgia di Mario Martone e da Marcel! di Jasmine Trinca.

La stagione si chiude, inoltre, con gli ultimi blockbuster d’oltreoceano, ossia Doctor Strange nel multiverso della follia di Sam Raimi e Top Gun – Maverick di Joseph Kosinski, ma anche con due appuntamenti con la grande Storia del Novecento come L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat di John Madden e il biopic Gli Stati Uniti contro Billie Holiday.

Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono a Palazzo Ducale il primo e il secondo lunedì del mese, per parlare delle pellicole approdate in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia della Settima Arte.

L’ingresso è libero.

Gli spettatori dovranno indossare la mascherina FFP2.

Dato il numero limitato di posti, si prega di prenotare inviando un’e-mail all’indirizzo snccigruppoligure@gmail.com o lasciando un commento al post riportante questo comunicato che potete trovare sulla pagina Facebook Gruppo Ligure Critici Cinematografici SNCCI.

La discussione è aperta alla partecipazione del pubblico.