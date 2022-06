Ha un malore mentre guida: anziano si schianta in via Ugo Bassi e muore

Genova. Tragedie questa notte in via Ugo Bassi, a Genova, dove una vettura impazzita è uscita di strada schiantandosi sulle auto in sosta. Alla guida un anziano di circa 75 anni colto da un malore improvviso, deceduto poi negli istanti successivi all’incidente.

Immediati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Con buone probabilità la causa del decesso è stata il malore, probabilmente un infarto, che lo ha stroncato all’improvviso. In sua compagnia la moglie, rimasta praticamente illesa ma sottoschock.

Sul posto sono arrivate anche le pattuglie della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica.