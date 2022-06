Guido Poggi è il nuovo responsabile del settore giovanile del Ligorna

Genova. Come annunciato nella trasmissione Extra Time, è arrivata, in casa Ligorna, la firma di Guido Poggi, nelle vesti di responsabile del settore giovanile.

Poggi, che ha concluso il suo ciclo al Bogliasco, è una delle figure più note del mondo dilettantistico ligure; un allenatore che non ha bisogno di tante presentazioni, per aver lavorato a lungo nei settori giovanili di Sampdoria, Baiardo e Bogliasco e nel mondo delle prime squadre.

Tredici anni con la Sampdoria, una finale raggiunta contro la Roma di Stramaccioni nei G

giovanissimi nazionali e trent’anni al Baiardo, conditi da tanti titoli regionali, divenendo responsabile del settore giovanile ad appena 25 anni.

“Mi ha convinto parlare con il presidente Alberto Saracco ed il direttore Stefano Ricci. Ho capito che c’erano le basi per iniziare un percorso insieme. Ho sempre fatto il responsabile del settore giovanile. Mi piaceva l’idea di ricoprire nuovamente questo incarico, soprattutto cogliendo l’opportunità di lavorare in una società importante come il Ligorna”.

Il commento del presidente Alberto Saracco: “Guido Poggi non abbia bisogno di presentazioni. Lo conosco e mi conosce da quando sono bambino, ho mosso i primi calci con lui e fin da subito ho potuto ammirarne la persona e le competenze. Appena il direttore Ricci mi ha comunicato che il suo futuro al Bogliasco era terminato, ci siamo mossi nei suoi confronti per favorire la crescita dei nostri ragazzi.. Auguro un buon lavoro a Poggi, siamo lusingati di averlo nella nostra squadra“.