Giunta Bucci, sindaco al lavoro per comporre il puzzle ma è alta tensione con Fratelli d’Italia

Genova Conclusi ieri i riconteggi e proclamato ufficialmente sindaco Marco Bucci non vuole perdere tempo e vuole trovare la quadra sulla giunta il prima possibile. Si sa che Bucci non ama i diktat dai partiti, per questo nelle scorse ore la tensione è salita con il commissario regionale di Fdi Matteo Rosso dopo le richieste che si sono susseguite: il partito di Giorgia Meloni, dopo l’affermazione record del 9.34% non si accontenta a questo giro due assessorati per Sergio Gambino e Alessandra Bianchi.

Per il primo potrebbe esserci la riconferma alla protezione civile che ha guidato da consigliere delegato per 5 anni mentre la seconda, ex calciatrice di serie A, potrebbe puntare alla delega dello Sport oppure del Turismo. Ma Fai, vuole di più, non può certo accontentarsi dello stesso numero di assessori che il sindaco ha garantito a Matteo Salvini, il cui partito ha preso però quasi 3 punti percentuali in meno. La prima richiesta di Rosso è stata quella di ottenere per Gambino il ruolo di vicesindaco, scalzando di fatto Pietro Piciocchi, che ci terrebbe molto e aveva avuto l’incarico nella prima parte del primo mandato di Bucci. Incassato il no del sindaco ha chiesto la presidenza del consiglio da assegnare a questo punto a Valeriano Vacalebre. Su questo forse la quadra si sarebbe potuta trovare, se non c’è Fdi ha detto a Bucci di non voler vedere alcun assessore di Italia Viva (l’ipotesi ventilata in queste ore è quella di Mauro Avvenente) minacciando in caso contrario l’appoggio l’esterno. Giovedì sera la riunione è finita malissimo e ora servirà qualche giorno per calmare gli animi e consentire il riavvicinamento.

Per quanto riguarda i due assessorati della Lega, praticamente certa è la riconferma di Paola Bordilli e ben piazzata per un posso da assessora sembra anche Francesca Corso. Certa è anche la riconferma dei tre assessori in quota Vince Genova, tutti eletti in consiglio comunale: Pietro Piciocchi, Matteo Campora e Lorenza Rosso. Quali deleghe siano loro destinate è ancora incerto, anche se in parte potrebbero conservare quelle esistenti a partire dal Bilancio per Piciotti e l’ambiente per Campora.

Per quanto riguarda Forza Itala, che dopo il riconteggio ha preso due seggi in consiglio, per Mario Mascia – che il sindaco Bucci stima molto anche per le sue doti di mediatore – dovrebbe arrivare un doppio, ma forse anche triplo assessorato di peso. A lui infatti il sindaco vuole assegnare l’Urbanistica e il nuovo assessorato al Lavoro che sarà creato ad hoc per questa giunta. E per riunire a sé tutte le deleghe che riguardano il rapporto con imprese e lavoratori Mascia potrebbe vedersi assegnato anche lo sviluppo economico.

Per i totiani, che sono andati molto bene, un posto di diritto spetterebbe al dipendente di Filse Nicholas Gandolfo, il più votato con 710 preferenze ma un ruolo dovrà essere assegnato anche anche Francesco Maresca, assessore uscente al Porto e secondo per preferenze.