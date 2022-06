Giunta Bucci, partiti in pressing: ipotesi Gambino vicesindaco, Italia Viva vuole un assessore

Genova. Gli equilibri sono ancora precari, visto che il riconteggio dei voti in corso in tribunale potrebbe riservare qualche sorpresa, come il raddoppio dei seggi per Forza Italia ai danni dell’Udc. Ma il lavoro del centrodestra per formare la nuova giunta Bucci in meno di un mese è già entrato nel vivo. Ieri nuova riunione tra il sindaco Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti, il deputato di Forza Italia Roberto Cassinelli insieme al coordinatore regionale Carlo Bagnasco e i segretari Edoardo Rixi (Lega) e Matteo Rosso (Fratelli d’Italia). E ognuno ha presentato le sue richieste.

L’unica certezza per ora sembra essere la riconferma dei tre assessori in quota Vince Genova, tutti eletti in consiglio comunale: Pietro Piciocchi, Matteo Campora e Lorenza Rosso. Quali deleghe siano loro destinate è ancora incerto, ma Bucci li vuole assolutamente in squadra. Dalla stessa lista potrebbe essere pescato anche un esponente di Italia Viva, Mauro Avvenente o Davide Falteri (oltre mille preferenze in due). “Siamo stati determinanti”, aveva dichiarato a poche ore dal voto la deputata Raffaella Paita, lanciando un segnale chiaro al sindaco rieletto: pur senza simbolo abbiamo portato voti e ci aspettiamo un riconoscimento.

L’altra lista civica è quella di Giovanni Toti e anche il governatore ha le sue pretese per la compagine di Palazzo Tursi. Un posto di diritto spetterebbe al dipendente di Filse Nicholas Gandolfo, il più votato con 710 preferenze, per cui si ipotizza una delega alla Mobilità (materia che finora ha gestito Matteo Campora senza scivoloni). Ma le indiscrezioni parlano anche di Federica Cavalleri, ex assessora del Municipio Centro Est, con delega alla cultura, mentre la chirurga estetica Tiziana Lazzari, rimasta fuori dal Consiglio, potrebbe assumere la presidenza di Palazzo Ducale. In questo scenario resterebbe però da piazzare Francesco Maresca, assessore uscente al Porto e secondo per preferenze.

Tra i partiti a registrare una crescita è solo Fratelli d’Italia che vorrebbe almeno due assessori di cui il vicesindaco. Il criterio resta quello del maggior numero di voti conquistati e quindi un’ipotesi emersa nelle ultime ore è quella di Sergio Gambino, già consigliere delegato alla Protezione civile, che potrebbe finalmente assumere la delega vera e propria ma anche l’incarico di rappresentanza. I rumors di Tursi, tuttavia, davano già per scontata la nomina del fedelissimo Pietro Piciocchi a “numero due” di Bucci, per cui la partita è tutt’altro che chiusa. Altro incarico verrà chiesto per Valeriano Vacalebre: un assessorato oppure la presidenza del Consiglio comunale.

La Lega si presenta con un bottino dimezzato rispetto a cinque anni fa ma, complice il pressing di Salvini subito dopo il voto, proverà comunque a ottenere due assessori rispetto ai tre che aveva finora. Un posto in giunta spetterà certamente a Paola Bordilli, la più votata tra i suoi, che potrebbe mantenere alcune deleghe (il Commercio) e perderne altre (Centro storico, Grandi eventi) oppure cambiare completamente ambito e occuparsi di sicurezza. Da piazzare c’è anche Francesca Corso, seconda per preferenze: per lei si vocifera dell’assessorato al Sociale o del ruolo di capogruppo in aula rossa.

Infine c’è Forza Italia, che prima delle elezioni aveva rivendicato tramite Antonio Tajani un ruolo di governo nella futura giunta Bucci bis. Con meno del 4% dei consensi – sotto le aspettative – il potere contrattuale degli azzurri è scarso, ma il doppio seggio ottenuto a Tursi grazie al riconteggio potrebbe dare più slancio a Mario Mascia per fare l’assessore o il presidente dell’assemblea, lasciando in quest’ultimo caso il testimone dell’azione politica a Paolo Aimé.

Queste le richieste dei partiti, probabilmente ancora lontane dal punto di mediazione che Bucci dovrà trovare entro il 15 luglio (visto che il giorno successivo ha già programmato la partenza per le vacanze in barca). Appare difficile che le deleghe più impegnative (Bilancio, Lavori pubblici, Ambiente, per non parlare del Pnrr) non vengano distribuite tra gli uomini di fiducia del sindaco, Matteo Campora e Pietro Piciocchi. Resta poi da capire a chi sarà assegnato l’assessorato al Lavoro promesso in campagna elettorale e soprattutto se ci saranno tecnici esterni al ventaglio dei candidati (eletti o meno). Suggestione gradita al sindaco Bucci ma difficile da conciliare col “manuale Cencelli”.