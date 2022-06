Giunta Bucci, Paita: “Italia Viva contribuirà all’attuazione del suo progetto civico per Genova”

Genova. “Come annunciato da Marco Bucci, Italia Viva contribuirà all’attuazione del suo progetto civico per Genova dentro la componente Vince Genova in modo diretto attraverso Mauro Avvenente, nominato assessore alla manutenzione, al decoro urbano e ai centri storici e Davide Falteri, a cui è stata assegnata la delega ai nuovi insediamenti aziendali”. Lo dice in una nota il deputato di Italia Viva Raffaella Paita.

“Si tratta di due figure di grande esperienza e valore tecnico, accumulati da Avvenente in veste di storico presidente di municipio del Ponente genovese e di capogruppo uscente di Iv, e da Davide Falteri come imprenditore e rappresentante del mondo associativo della logistica” aggiunge.

“Grazie a loro la dimensione civica del progetto di Bucci accresce il suo peso e potrà trovare espressione nella sensibilità ai problemi della città, già dimostrata da Avvenente rispetto al Ponente, e nella conoscenza del tessuto imprenditoriale di Falteri Noi riformisti ci siamo e crediamo sia in Bucci, che è stato un ottimo sindaco, che nel suo progetto – conclude – Non resta dunque che impegnarci per realizzarlo in questi cinque anni decisivi per il destino della città”.