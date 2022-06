Giunta Bucci, la lista Toti: “Buon vento all’equipaggio del sindaco e alla sua impronta arancione”

Genova. “Non siamo qui ad asciugare gli scogli”. Marco Bucci presenta così la sua nuova giunta, la squadra del fare. E la Lista Toti è orgogliosa di offrire al sindaco due assessori e un consigliere delegato per questa nuova missione che, come ha confermato ancora oggi il sindaco, intende soprattutto dare risposte concrete ai cittadini.

Un grande augurio, un “buon vento” a un grande timoniere come il sindaco, e a tutto il suo “equipaggio” di assessori e in particolare agli arancioni cui sono state affidate deleghe importanti.

Conferma di peso quella di Francesco Maresca che si occuperà dei rapporti tra città e porto e di patrimonio. “Ringrazio il sindaco per un incarico che ha voluto sottolineare l’importanza del legame stretto che esiste, e che deve sempre più rafforzarsi, tra la città e la sua principale azienda – ha detto Maresca -. Anche l’incarico al Patrimonio è segno di particolare attenzione. Si tratta di un settore da valorizzare”. Marta Brusoni si occuperà di personale, servizi civici, istruzione e statistica. “Un traguardo che significa per me avere la fiducia di molte persone. È un privilegio – ha sottolineato la neo assessore -. È il momento di fare la differenza, e per farlo l’unico modo è rimboccarsi le maniche e lavorare”.

Di fatto un assessorato, una delega piena, quella alla consigliera Federica Cavalleri, che dovrà occuparsi dei Grandi Eventi. “Un settore che avevo già seguito nella mia esperienza municipale – ha ricordato l’esponente arancione -. Ne sono particolarmente onorata perché i Grandi Eventi in questi anni sono stati decisivi nel dare un’immagine diversa di Genova. Tanto il sindaco Marco Bucci, quanto il governatore Giovanni Toti hanno puntato forte sull’importanza di questa svolta anche d’immagine, restituendo fiducia, positività e sorrisi alla nostra città”.