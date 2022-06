Giunta Bucci, arriva il via libera di Fdi: a Gambino protezione civile e sicurezza, a Bianchi turismo e sport

Genova. “Nella giornata di oggi abbiamo confermato al Sindaco che accettiamo la proposta di operare al suo fianco con due assessori in Giunta e alcune importanti deleghe attribuite ai consiglieri comunali”. Lo rende noto Fratelli d’Italia che conferma il via libera all’ingresso nella giunta Bucci recependo positivamente le proposte del sindaco. La nota era attesa dallo stesso Bucci che questa mattina aveva spiegato di essere in attesa di risposte ufficiali.

Dopo alcune giornate tese e anche una telefonata rovente con la leader di Fdi Giorgia Meloni, il sindaco – come era facile immaginare – l’ha spuntata trovando il modo di dare soddisfazione al partito che nel centro destra ha preso il maggior numero di consensi con deleghe di peso e cui Fdi ambiva da tempo.

“Sentita la presidente Giorgia Meloni abbiamo indicato Sergio Gambino che riceverà le deleghe alla protezione civile, volontariato e sicurezza e Alessandra Bianchi che avrà le deleghe allo sport, impianti sportivi e al turismo su proposta del sindaco che ne ha la competenza legale” prosegue la nota che spiega anche come “il consigliere Valeriano Vacalebre si occuperà di politiche abitative in qualità di consigliere delegato e la consigliera Laura Gaggero, che subentrerà in Consiglio Comunale in seguito alle dovute dimissioni dei consiglieri membri della Giunta, riceverà la delega all’innovazione. Il consigliere Franco De Benedictis sarà il capogruppo a Palazzo Tursi”.

“Fratelli d’Italia ancora una volta si conferma al servizio della città di Genova con coraggio, lealtà e competenza elementi fondanti della nostra continua crescita” dichiarano all’unisono il coordinatore regionale di FdI Matteo Rosso, il coordinatore provinciale e capogruppo in Regione Liguria Stefano Balleari e il coordinatore metropolitano Antonio Oppicelli.

A questo punto il quadro è fatto anche se il sindaco Marco Bucci scioglierà la riserva nella giornata di lunedì sopratutto circa l’assegnazione delle numerose deleghe.

Pietro Piciocchi (Vince Genova) sarà, oltre che vicesindaco, assessore al Bilancio e al Lavori pubblici. A Matteo Campora (Vince Genova) dovrebbero restare sia Ambiente sia Mobilità. Alla leghistaPaola Bordilli, la più votata nel suo partito, resta il commercio mentre la delega al centro storico o, meglio, ai centri storici, va a Mauro Avvenente di Italia Viva. Per Sergio Gambino (Fdi), che ha per cinque anni fatto il consigliere delegato alla protezione civile, da assessore aggiunge a quest’ultima la delega-chiave della sicurezza, mentre la neoeletta collega di partito Alessandra Bianchi, ex calciatrice di pressione prende la delega allo sport e quella al turismo. Mario Mascia di Forza Italia avrà anche lui tre deleghe di peso: il lavoro, inteso dal sindaco soprattutto come un assessorato che si occupi di ‘matchare’ tra aziende e sistema formativo, lo sviluppo economico e l’urbanistica, ma non è escluso che gli venga aggiunta anche la delega al demanio marittimo. La giovane Francesca Corso (Lega) sembra destinata alla politiche sociali, mentre a Marta Brusoni della Lista Toti il sindaco darà l’assessorato alla scuola e alle politiche giovanili. Anche il totiano Francesco Maresca resta assessore al porto, come nel quinquiennio precedente. Carmelo Cassibba (Vince Genova) è il nuovo presidente del consiglio comunale, mentre nelle prossime ore saranno distribuite le altre deleghe agli assessori e ai 5-6 consiglieri delegati.