Giornata mondiale dell’Ambiente, Ferrero (Lista Toti per Bucci): «Spazi verdi, rigenerazione urbana, crescita della differenziata, spostamenti green: così Genova sarà sempre più sostenibile»

Genova. «Genova, che già ha ottenuto il primato di città più verde d’Italia nella classifica stilata da OpenPolis su dati del ministero della Transizione ecologica, un grande risultato della giunta Bucci, punta a diventare ancora più green e sostenibile nei prossimi anni».

Lo dichiara Simone Ferrero, consigliere comunale e metropolitano con delega all’Ambiente, candidato alle prossime amministrative di Genova con la Lista Toti per Bucci, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, che ricorre oggi, domenica 5 giugno.

«In questi anni, come consigliere delegato all’Ambiente in Città metropolitana, ho messo tutto il mio impegno per rendere Genova sempre più green. Per esempio, contribuendo a ottenere il finanziamento del bando Mite per due progetti per la messa a dimora di 16 mila alberi, per un investimento di circa 1 milione di euro. Ma essere una città amica dell’ambiente non significa solo aumentare gli spazi verdi nelle aree urbane: vuol dire anche incentivare gli spostamenti a energia pulita, favorendo l’utilizzo di mezzi elettrici, da quelli pubblici, come la metropolitana, a quelli privati, bici, scooter e auto elettriche. Significa anche migliorare i risultati della raccolta differenziata, che proprio in questi ultimi giorni ha raggiunto a Genova un traguardo storico, il 40%: un traguardo che naturalmente puntiamo a migliorare, estendendo man mano quelle pratiche virtuose che già oggi, per esempio nel centro storico, consentono di raggiungere picchi del 70%. Rendere Genova più sostenibile significa anche portare avanti importanti progetti di rigenerazione urbana in chiave green, con un esempio su tutti, la riqualificazione di Begato, che ha proprio nella sostenibilità dei nuovi alloggi e nel verde pubblico i suoi principali punti di forza. Progetti e obiettivi concreti che porteremo avanti nei prossimi anni nell’ottica di una sempre migliore qualità della vita per tutti i genovesi».