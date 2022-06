Giornata mondiale dell’ambiente, Campora: “Genova alla conferenza delle Green Cities con le nostre best practise”

Genova. “Sono molto orgoglioso che Genova sia tra le città italiane scelte per illustrare le proprie best practice nella Conferenza nazionale delle Green city, domani, a Milano, nell’ambito del Festival Green&Blue, la due giorni organizzata in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente che si celebra oggi. La nostra città sarà su un palcoscenico di alto livello, insieme ad Anci e città come Milano, Palermo, Firenze”.

Lo dichiara l’assessore all’Ambiente e candidato con la Lista Vince Genova Matteo Campora. “Avremo l’occasione di fare conoscere i percorsi intrapresi e gli obiettivi futuri sulla neutralità climatica, la decarbonizzazione e la sostenibilità ambientale. Il Green city network della Fondazione per lo sviluppo sostenibile ha avviato un’indagine conoscitiva sulle azioni messe in campo dai Comuni per il raggiungimento della neutralità climatica netta entro il 2050 e delle emissioni di gas serra entro il 2030 del 55% rispetto a quelle del 1990”.

“Genova ha un’agenda precisa per il raggiungimento di questi obiettivi – precisa Campora – attraverso la decarbonizzazione con la realizzazione di nuovi parchi urbani, solo nel Waterfront saranno impiantati 4.000 nuovi alberi, rinnovo completo del parco mezzi con bus elettrici per i tpl e sostegno economico per l’acquisto di mezzi green, privati e commerciali. Abbiamo un piano Marshall green che quasi nessuna città ha visto in queste dimensioni per migliorare la qualità dell’aria a Genova. Grazie a un accordo tra Regione Liguria e Mite abbiano infatti a disposizione 18 milioni di euro, ma il piano ne prevede complessivamente 29, per permettere ai genovesi la sostituzione dei mezzi più inquinanti con altri a basso impatto ambientale”.