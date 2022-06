Giornata di svago al parco avventura del Righi per 120 bambini ucraini

Genova. Questa mattina 120 bambini ucraini sono stati ospitati dal Parco Avventura di Genova Righi per passare qualche ora all’insegna della gioia e del divertimento.

Grazie alla collaborazione tra l’Associazione “Pokrova”, nata nel 2003 dai membri della Comunità ucraina in Liguria, l’Assessorato alle Politiche Sociali della Liguria ed il Parco Avventura di Righi è nata questa iniziativa a favore dei bambini ucraini, giunti in Liguria a causa del conflitto.

“Abbiamo voluto donare una giornata felice e spensierata a questi bambini, allontanando per qualche ora il pensiero degli orrori della guerra nel loro Paese, ha spiegato il titolare del Parco Romolo Benvenuto.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione “Pokrova”, prezioso punto di riferimento per tutta la comunità ucraina in Liguria ed all’Assessore Ilaria Cavo, sempre sensibile a queste tematiche, siamo riusciti ad organizzare un bellissimo evento. Ci hanno supportato le mediatrici culturali della Regione Liguria che hanno affiancato gli Istruttori del Parco e siamo davvero orgogliosi di poter dire che tutti i bambini hanno partecipato con entusiasmo alle tante attività proposte, anche i bimbi con disabilità che sono stati sempre sostenuti ed accompagnati nei vari percorsi.”

“E’ importante che la solidarietà non vada in vacanza, aggiunge l’assessore regionale alla Cultura e alle Politiche Sociali Ilaria Cavo, che resti la voglia di far trascorrere giornate di svago e di inclusione a questi bambini e ragazzi che in certi casi sono doppiamente bisognosi di cure e vicinanza perché in fuga da una guerra e perché con problemi di disabilità. Un ringraziamento speciale va al personale del Parco Avventura Genova Righi. Ho partecipato con piacere all’iniziativa: vedere i bambini e i ragazzi significa capire dai loro occhi e con l’aiuto dei doppi traduttori messi a disposizione di Regione, quanto è importante questo tipo di esperienze che mi auguro che continuino grazie alle attività delle associazioni di tutto il territorio”.