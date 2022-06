Giallo su una faida tra contadini sulle alture del Cep: un ferito grave, indaga la polizia

Genova. Ufficialmente l’aggressione sembra essere scattata a causa di alcuni animali allevati, in particolare capre, sfuggiti al controllo del pastore che era stato assunto proprio per badare agli animali.

Quando il proprietario degli animali, un 55enne, ha capito che le capre erano fuggite è scoppiata la lite ma l’uomo che era stato pagato per stare attento agli animali non l’ha presa bene e ha aggredito il suo datore di lavoro prendendolo a botte e procurandogli 40 giorni di lesioni.

E’ successo due sere fa sulle alture di Pra’ nel quartiere del Cep. L’aggressione però non è sfuggita ad alcuni vicini di casa che sono intervenuti, forconi in mano, a difesa del proprietario degli animali e hanno inseguito l’aggressore costringendolo a fuggire nel bosco. Qualcuno nel frattempo ha chiamato la polizia.

Sul posto sono arrivate le volanti dell’Upg agli ordini del nuovo dirigente Maria Teresa Canessa, che hanno cercato di riportare la calma ma soprattutto stanno indagando per capire cosa se dietro a questa insolita (per Genova) faida contadina, non ci sia qualche attività illecita.