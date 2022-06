Genova, la composizione del nuovo consiglio comunale: “dominio” Bucci e Pd, un posto per M5S e Crucioli

Genova. Una maggioranza composta per più di un terzo da candidati della lista Bucci, una minoranza quasi tutta targata Pd. Lega con un consigliere in meno rispetto a Toti e Fratelli d’Italia. Un solo consigliere per il MoVimento 5 Stelle, ma anche per Forza Italia e Udc. E un posto per Mattia Crucioli, unico degli “altri” candidati sindaco a superare lo sbarramento del 3% e ad accedere al riparto. Sarà questa la composizione del nuovo consiglio comunale di Genova.

Quando mancano solo 16 sezioni su 656 totali, la situazione è abbastanza definita da poter calcolare la distribuzione dei seggi. L’unica incognita, sempre minore man mano che si avvicina la fine dello scrutinio, riguarda la maggioranza: l’Udc potrebbe ancora perdere il proprio consigliere a vantaggio di Forza Italia o della lista civica di Bucci.

MAGGIORANZA – 24 seggi: 9 sono della lista Bucci

La maggioranza, come detto, sarà targata Marco Bucci. La lista civica direttamente collegata al sindaco è ampiamente il primo “partito” della coalizione (e il secondo in termini assoluti, dietro solo al Pd). Con la vittoria al primo turno al centrodestra andranno 24 consiglieri (scatta infatti il premio di maggioranza che garantisce il 60% dei seggi): ben 9 posti saranno appannaggio della lista civica.

Gli altri 15 verranno spartiti dalle altre forze della coalizione: 4 alla lista Toti, 4 a Fratelli d’Italia, 3 alla Lega, 2 a Genova Domani, uno a Forza Italia e uno all’Udc, che entra in consiglio “in extremis” con l’ultimo coefficiente utile. A meno che, come detto, nelle ultime 16 sezioni ancora da scrutinare il risultato di Forza Italia sia nettamente superiore a quello dell’Udc (FI deve “avvantaggiarsi” di 148 voti rispetto al partito centrista). Ma anche la lista Bucci ha ancora una chance di strappare quel seggio, arrivando a ben 10 consiglieri.

Troppo pochi, in ogni caso, i voti raccolti da Gente d’Italia e dai Liberal Socialisti, che rimangono fuori da Palazzo Tursi.

MINORANZA – 16 seggi: Ariel Dello Strologo, Mattia Crucioli e un “esercito” Pd

Due posti saranno appannaggio dei candidati sindaco sconfitti Ariel Dello Strologo e Mattia Crucioli (unico degli “altri” a superare lo sbarramento del 3% e quindi ad accedere al riparto). Niente da fare per Antonella Marras e gli altri candidati minori.

Per il resto la minoranza sarà a fortissima trazione dem: il Partito Democratico infatti conquista ben 9 dei 14 seggi restanti, diventando l’unica forza politica in grado di “tenere testa” (almeno a livello numerico) alla lista di Bucci. Altri due consiglieri spetteranno a Genova Civica, due a Europa Verde – Sansa Linea Condivisa. L’ultimo posto è del MoVimento 5 Stelle, che paga lo scotto di un risultato elettorale molto deludente. Resta fuori dal parlamentino Sinistra Italiana.