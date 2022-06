Genova, i 40 eletti in consiglio comunale tra “trombati” eccellenti, new entry e qualche ritorno (con cambio casacca)

Genova. Nomi eccellenti che rimangono fuori, come gli ex assessori Barbara Grosso, Giorgio Viale o Stefano Garassino. Ex consiglieri che ritornano a Palazzo Tursi. E, naturalmente, diversi genovesi alla loro “prima volta”. Le preferenze consegnano a Genova un consiglio comunale da moltissimi candidati civici, diversi partiti classici “decimati” e un seggio per “l’antisistema” Crucioli. Ecco nel dettaglio chi entrerà a Palazzo Tursi. Mentre scriviamo mancano ancora una ventina di sezioni da scrutinare e quindi alcuni dettagli potrebbero modificarsi, ma in linea di massima i nomi di chi entra sono questi.

MAGGIORANZA – 24 seggi: 9 sono della lista Bucci

La maggioranza, come detto, sarà targata Marco Bucci. La lista civica direttamente collegata al sindaco è ampiamente il primo “partito” della coalizione (e il secondo in termini assoluti, dietro solo al Pd). Con la vittoria al primo turno al centrodestra andranno 24 consiglieri (scatta infatti il premio di maggioranza che garantisce il 60% dei seggi): ben 9 posti saranno appannaggio della prima lista civica del sindaco, Vince Genova.

A fare la parte del leone, come prevedibile, gli assessori uscenti Pietro Piciocchi e Matteo Campora. Dietro di loro Paolo Gozzi, giovane bancario ed ex consigliere Pd, “macchina da voti” nel ponente cittadino, così come Mauro Avvenente, già presidente del municipio Ponente ma soprattutto esponente di Italia Viva. Renziano anche Davide Falteri, sindacalista dell’autotrasporto. I tre candidati di Iv hanno portato oltre 1200 voti alla lista del sindaco.

Saranno in aula rossa anche Arianna Viscogliosi, ex assessora di Bucci poi rimossa e rientrata nella civica dopo un’esperienza in Forza Italia, l’assessora uscente Lorenza Rosso, il coordinatore di Vince Genova, il tassista Carmelo Cassibba, ed Elena Manara. Primi dei non eletti, e quindi con concrete chance di entrare in consiglio con le riconferme in giunta di Piciocchi e Campora, sono Angiolo “Chicco” Veroli, già vicepresidente della comunità ebraica genovese proprio insieme ad Ariel Dello Strologo e l’imprenditore nel settore della mobilità green Valter Pilloni. Indietro l’ex assessora alla Cultura Barbara Grosso.

Gli altri 15 posti saranno spartiti dalle altre forze della coalizione: 4 alla lista Toti, 4 a Fratelli d’Italia, 3 alla Lega, 2 a Genova Domani, uno a Forza Italia e uno all’Udc, che entra in consiglio “in extremis” con l’ultimo coefficiente utile. Un seggio strappato davvero per poco: al partito del Cavaliere sarebbero bastati 32 voti in più per aggiudicarselo.

Per la lista Toti entrano Nicholas Gandolfo, 30enne dipendente Filse ed esperto di sviluppo economico, Francesco Maresca, già assessore al Porto della giunta Bucci, la ex consigliera Marta Brusoni e Federica Cavalleri, assessore del municipio Centro Est; fuori per poco, e quindi “ripescabile” in caso di rinunce o assessorati agli eletti, Daniele Pallavicini. Indietro in graduatoria l’ex consigliere delegato Mario Baroni.

I consiglieri di Fratelli d’Italia saranno il già consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino, primo degli eletti insieme ad Alessandra Bianchi, militante Fdi con cui si presentava in ticket ed è una new entry a Tursi, poi altri due già consiglieri, Valeriano Vacalebre e Franco De Benedictis (la prima dei non eletti è l’assessora uscente Laura Gaggero).

A rappresentare la Lega, partito che vede dimezzati i suoi seggi in consiglio comunali, saranno l’assessore Paola Bordilli, Francesca Corso, già consigliera e presidente della commissione Pari opportunità, ed Alessio Bevilacqua, consigliere municipale in Valpolcevera. “Panchinaro” (per ora) eccellente l’ex presidente del consiglio comunale Federico Bertorello, e Fabio Ariotti, ex consigliere delegato all’Edilizia popolare. Entrambi potrebbero entrare visto che almeno Paola Bordilli sarà quasi certamente confermata assessore. Fuori gioco, al momento, l’ex assessore alla Sicurezza Giorgio Viale e quello allo Sviluppo economico Stefano Garassino.

Per Genova Domani strappano il pass Lorenzo Pasi, giovane candidato di Azione, e Federico Barbieri, ex tesoriere di +Europa, altro transfuga da partiti della galassia del centrosinistra. Forza Italia avrà in consiglio ancora l’avvocato Mario Mascia – non ce la fa, neppure a questo giro, Paolo Aimé, una vita fuori da consiglio per un soffio, a meno che Bucci non dia un assessorato al partito di Berlusconi, opzione poco probabile con queste percentuali. Per l’Udc sederà tra i banchi del consiglio il dentista Daniele Pin, anche se con meno di 100 voti.

MINORANZA – 16 seggi: Ariel Dello Strologo, Mattia Crucioli e un “esercito” Pd

Due posti saranno appannaggio dei candidati sindaco sconfitti Ariel Dello Strologo e Mattia Crucioli (unico degli “altri” a superare lo sbarramento del 3% e quindi ad accedere al riparto). Niente da fare per Antonella Marras, Cinzia Ronzitti, Martino Manzano e Carlo Carpi.

Per il resto la minoranza sarà a fortissima trazione dem: il Partito Democratico infatti conquista ben 9 dei 14 seggi restanti, diventando l’unica forza politica in grado di tenere testa (almeno a livello numerico) alla lista di Bucci. In consiglio quindi il ritorno di Cristina Lodi che, prima in assoluto per preferenze in questa tornata elettorale, potrebbe tornare a reclamare il ruolo da capogruppo perso qualche anno fa tra le polemiche, dietro di lei Simone D’Angelo, segretario provinciale candidato “al posto” di Alessandro Terrile, uscito di scena dopo la nomina nel cda di Ente Bacini, la pasionaria del ponente Rita Bruzzone, i già consiglieri Claudio Villa e Alberto Pandolfo, poi il segretario del Giovani Democratici Davide Patrone, Monica Russo, che già era stata a Tursi e torna dopo 5 anni in municipio Centro Ovest e poi la giornalista in pensione Donatella Alfonso. Mentre scriviamo è testa a testa tra Si Mohamed Kaabour, insegnante e mediatore culturale, presidente nazionale del Coordinamento nazionale nuove generazioni italiane, la giovane Vittoria Canessa Cerchi, lettiana e legata al vicepresidente della Regione Armando Sanna, e l’ex assessore e candidato sindaco del centrosinistra Gianni Crivello.

Altri due consiglieri spetteranno a Genova Civica, la civica di Dello Strologo: Mariajosé Bruccoleri, la farmacista di Sestri Ponente che come cinque anni fa ha fatto il pieno di voti (era già a Tursi, prima in Italia Viva e poi con la lista Crivello) e una novità in consiglio, il dipendente di Ansaldo Stefano Amore. Due consiglieri alla lista “rossoverde”, Europa Verde – Sansa Linea Condivisa: Filippo Bruzzone, già consigliere di municipio a Ponente, portavoce delle periferie, e Francesca Ghio, leader dei Fridays for future genovese. L’ultimo posto è del MoVimento 5 Stelle, che paga lo scotto di un risultato elettorale molto deludente: a rappresentare i pentastellati sarà il già capogruppo Luca Pirondini. Resta fuori dal parlamentino Sinistra Italiana.