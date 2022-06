Genova capitale della robotica: ecco le applicazioni che rivoluzioneranno il futuro

Genova. Creare 50 nuove imprese in quattro anni: è l’obiettivo di Cdp Venture Capital che un anno fa ha scelto Genova per lanciare RoboIT, il polo di trasferimento tecnologico sulla robotica di cui l’Iit rappresenta l’hub scientifico. Di 40 milioni previsti 6 milioni sono stati già investiti per sviluppare le prime 7 applicazioni robotiche che sono state protagoniste oggi del primo Tech Transfer Day ai Magazzini del cotone, una giornata dedicata alla ricerca nel campo con dimostrazioni delle tecnologie più all’avanguardia, dalla protesi che sostituisce interamente una mano al robot-avatar Alter Ego che consente di interagire da remoto con l’ambiente circostante.

“La robotica è un’eccellenza della ricerca italiana – spiega Francesca Bria, presidente di Cdp Venture Capital -. In Italia ci sono 104mila imprese della robotica e 7 miliardi di fatturato. Per noi partire da Genova che è l’hub dell’innovazione tecnologica in Italia e dalla robotica significa dare un segnale chiaro: l’Italia ha una ricerca d’eccellenza, ma abbiamo troppo poco impatto di mercato. Stiamo investendo 40 milioni con uno sperato effetto leva di 100 milioni in 4 anni. Vogliamo mettere al centro della nostra strategia di investimento la creazione di start-up innovative che nel campo della robotica, che è una spinta fondamentale alla digitalizzazione delle filiere strategiche e alla transizione verde”.

L’Italia è il terzo Paese al mondo per valore di esportazione di robot industriali e sesto per numero di unità robotiche installate (74.400 nel 2019) e per numero di robot installati (212 ogni 10mila lavoratori). In tutto si contano 429mila addetti, un fatturato di 5 miliardi nel 2020 e oltre 6mila brevetti europei depositati negli ultimi 10 anni con 615 start-up e imprese innovative nel settore. Nei prossimi cinque anni si prevede una crescita del +245% in applicazioni di logistica e del +189% in ambito biomedicale.

Il direttore scientifico dell'Iit Metta col robot-avatar Alter Ego

E Genova si candida a diventare il punto di riferimento italiano di tutto questo ecosistema: “Abbiamo tutte le competenze per eccellere – spiega Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Iit -. Abbiamo spesso parlato della creazione di una robot valley in Valpolcevera, pensiamo sia una grande opportunità. RoboIT è un ulteriore passo che porta in questa direzione. Siamo bravi nella ricerca, ora proviamo a scaricarla a terra portando verso applicazioni industriali ma non solo”. Ma quali sono le nuove frontiere della robotica? Esistono due fasi, una più vicina al mercato che riguarda gli aspetti della riabilitazione, della chirurgia e le applicazioni industriali. che possono ancora essere migliorate. Esisterà poi una robotica a lungo termine che richiede lavori importanti nel campo dell’intelligenza artificiale. Sarà una robotica assistita in senso ampio che richiede ancora sviluppo”.

Diverse sono le applicazioni presentate al Tech Transfer Day. Nel campo medico c’è Rewing, un dispositivo per la riabilitazione e valutazione funzionale di mano, polso e avambraccio. OctoArm è un braccio robotico morbido e intelligente ispirato alla fisionomia dei polpi, con ventose sensorizzate e possibili applicazioni nei settori dell’ispezione e manutenzione, nell’agricoltura e in generale negli ambienti sporchi e bui. E poi Hannes, una mano protesica robotica in grado di ripristinare il 90% delle funzionalità della mano degli amputati: il controllo avviene attraverso un sistema mioelettrico che rileva la contrazione dei muscoli dell’avambraccio e si traduce in un movimento fine della mano e delle dita grazie ad algoritmi basati sull’intelligenza artificiale. C’è il robot umanoide Alter-Ego, che funziona con la realtà aumentata e può fornire assistenza in casa o negli ospedali. Ci sono dispositivi per la chirurgia, per gli interventi oncologici, per le ispezioni ferroviarie.

“Genova ha grandi potenzialità e questo evento ne è la dimostrazione – aggiunge il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini -. Cdp ha grande attenzione per Genova e tutta la Liguria. Quello che vediamo oggi a livello di infrastrutture e innovazione è la base per costruire un sistema imprenditoriale che cresce e si sviluppi, crei posti di lavoro e qualifichi il futuro della città e della regione. L’Iit è già un volano per la città e la collaborazione con noi è anche il senso del passo che Iit sta facendo per far sì che dalla ricerca di passi anche alla possibilità di crescita imprenditoriale”.

“Genova e la Liguria si confermano capitali della tecnologia e dell’innovazione a livello nazionale – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – La giornata di oggi, con il primo Tech Transfer day organizzato proprio nella nostra città da Cdp Venture Capital in collaborazione con la finanziaria regionale Filse, ribadisce ancora una volta la centralità di Genova nel panorama tecnologico del nostro Paese ed è naturale conseguenza della nascita del polo RoboIT per la valorizzazione delle eccellenze della ricerca e dell’innovazione: una realtà che, grazie alle presenza di Iit, farà di Genova la capitale della robotica. L’high tech è un settore che continua a generare sviluppo, occupazione, nuove realtà imprenditoriali in Liguria, ed è un settore in cui Regione crede fermamente in quanto elemento strategico per la riconversione industriale di questa terra: ne è la prova quello che sta accadendo sulla collina del Erzelli, dove sono presenti importanti realtà internazionali, e dove, accanto al grande campus universitario di Ingegneria, sorgerà il Centro di medicina computazionale e tecnologica, progetto bandiera della Regione Liguria nell’ambito del Pnrr”.