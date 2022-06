Genova capitale delle crociere: “Nel 2024 una Fiera mondiale del settore nel waterfront di levante”

Genova. “Oggi qui ci sono più di 300 visitatori. Un risultato incredibile, a cui aspiravamo da tempo: Genova è tornata a essere la capitale del business delle crociere”. Lo afferma con malcelato orgoglio Marco Bucci, appena riconfermato sindaco di Genova, commentando il summit europeo di Clia (l’associazione internazionale delle compagnie di crociera) che si è svolto oggi a Palazzo Ducale. Un appuntamento che ha coinvolto i maggiori attori mondiali del settore, riuniti intorno a un tavolo per discutere del futuro delle crociere con una parola d’ordine molto chiara: sostenibilità.

In una serie di panel sono stati affrontati gli scenari e le sfide che attendono il mondo delle crociere dopo la pandemia. E l’evento ha soddisfatto i vertici di Clia al punto da annunciare oggi una grande fiera, per il 2024, da organizzare a Genova coinvolgendo tutta l’industria crocieristica mondiale, dalla parte più “tecnica” al mondo delle destinazioni. Un’opportunità per diventare la città di riferimento nel mondo per il settore: “Una bellissima cosa, siamo pronti a organizzarla – conferma Bucci – Sarà fatta nel waterfront di levante e insieme al Salone Nautico sarà uno degli eventi che si ripetono per la nostra città. Pensate da un lato le crociere e dall’altro il Salone Nautico nello spazio di un’estate… è un grande rilancio della nostra città”.

BUCCI: “Genova da 1000 anni leader della Blue Economy, saremo home port coi fiocchi”

Il sindaco ha rivendicato il ruolo della città nella storia della navigazione: “Genova è nata con la blue economy 1000 anni fa. E negli anni ha sempre conservato la sua leadership, nel 1660 era la città più ricca del mondo. Oggi vogliamo avere un ruolo importante perché a Genova abbiamo tutto ciò che serve per la blue economy: dall’avvocato marittimista all’ingegnere strutturale, dagli equipaggi ai terminalisti. Abbiamo un ruolo che deve essere rafforzato per arrivare a giocare da leader”.

E le crociere, avverte, sono un cardine importante della blue economy: “Dentro ci sono tutti gli elementi, e in più la fondamentale componente del turismo. La città deve ricevere bene il turista, trattarlo bene e far sì che abbia un’ottima ‘esperienza’ in modo che ritorni. Crediamo molto nelle crociere, con effetti in città che non sono solo quelli nautici: c’è tutta una catena di supply chain che deve essere valorizzata. Noi ci candidiamo per essere veramente un home port ‘coi fiocchi’, in regola per dare tutti i servizi alle navi da crociera e ai turisti”.

Un ruolo lo giocheranno “gli investimenti già previsti nella parte portuale, con la nuova diga, nuove banchine, nuovi moli e la mobilità elettrica in città”, ma anche “il finanziamento di 70 milioni per costruire la funivia dalla stazione marittima a Forte Begato”. Il tutto per aumentare l’appeal della città: “E’ fondamentale, la visibilità di Genova più quella delle crociere devono dire al mondo ‘venite da noi perché questa città è fantastica’. Questo è il messaggio che vorrei lanciare oggi”.

MSC: “Per essere sostenibili servono ricerca e coordinamento”

Al centro del Clia European Summit di oggi, come detto, soprattutto la sostenibilità dell’industria crocieristica. “Questo è un processo iniziato molti anni fa – racconta Gianni Onorato, Ceo di Msc – quando abbiamo iniziato a pensare a navi con un diverso tipo di propulsione, utilizzando non più un combustibile fossile ma passando alle prime navi a LNG. L’altro passo è quello di investire nella ricerca: abbiamo tutta una serie di partner diversi, tra cui Snam e Fincantieri, per valutare nuove formule come l’idrogeno, le fuel cells o un nuovo tipo di biocombustibile che ci permetta di essere sempre più puliti. E soprattutto di raggiungere gli obiettivi prefissati: la riduzione entro il 2030 del 40% delle emissioni rispetto al 2008. Come Msc siamo già al 28% quindi pensiamo di raggiungere quel target in anticipo, entro il 2027. L’obiettivo comune è quello di azzerare le emissioni entro il 2050”.

Per riuscirci, avverte, è necessario “rendere le tecnologie che già esistono scalabili, soprattutto per le grandi navi. Chiaro che servono anche altri interventi come l’elettrificazione delle banchine, o misure che mirano a ridurre i consumi nell’attività quotidiana”. Ma è indispensabile anche un coordinamento degli sforzi, aggiunge l’executive chairman di Msc Pierfrancesco Vago: “Servono governi che siedono intorno a un tavolo per valutare le soluzioni in materia di energia. Oggi ognuno va nella sua direzione: metanolo, ammoniaca, gas. Non c’è un coordinamento. Il pericolo allora è che un giorno in porto arrivi uno che vuole il deposito di gas, un altro che chiede quello di metanolo o ammoniaca. Servono soluzioni tecnologiche che possano poi essere usate anche nelle nostre città, ma c’è ancora molto da fare: parliamo di combustibili ma non abbiamo le strutture per produrli”.

COSTA CROCIERE: creato un dipartimento dedicato alla decarbonizzazione

Sempre in occasione del Clia European Summit il gruppo Costa (Costa Crociere, AIDA Cruises, e parte di Carnival Corporation) ha annunciato oggi la creazione di un dipartimento dedicato alla decarbonizzazione all’interno della sua unità Carnival Maritime con sede ad Amburgo. Il nuovo dipartimento, che riunisce le competenze scientifiche e tecniche del Gruppo sotto un’unica entità, sarà responsabile dello sviluppo e dell’attuazione della strategia per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione delle flotte Costa e AIDA entro il 2050.

L’impegno sarà fortemente incentrato sulla ricerca e lo sviluppo, sulla gestione dell’energia e sull’analisi dei dati, al fine di sviluppare il piano d’azione che porterà a operazioni navali a emissioni zero. Come priorità, il nuovo dipartimento lavorerà per migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali della flotta esistente, operando in sinergia con i dipartimenti di sostenibilità dei marchi Costa e AIDA. In particolare, l’unità studierà e testerà nuove tecnologie, come batterie, celle a combustibile, energia solare ed eolica, per accelerarne la disponibilità.

“Affrontare il cambiamento climatico richiede un grande sforzo e impegno – spiega Michael Thamm, Ceo del gruppo Costa – Siamo convinti che la creazione della nostra nuova task force dedicata sia una risorsa fondamentale per accelerare lo sviluppo di nuovi concetti che possano portarci a raggiungere operazioni carbon neutral entro il 2050. Per affrontare questa sfida, intendiamo sviluppare collaborazioni e partnership con altri attori della catena del valore per continuare a svolgere il nostro ruolo di pionieri nel settore delle crociere. Continueremo inoltre a lavorare in stretta collaborazione con i governi per fare in modo che l’Europa possa essere leader delle crociere sostenibili”.

Attualmente, il Gruppo Costa è pronto a installare entro l’estate, sulla nave AIDAprima, il più grande sistema di accumulo con batterie agli ioni di litio. Inoltre, sono in fase di installazione sulla nave AIDAnova le celle a combustibile, alimentate da idrogeno derivato dal metanolo, in modo da effettuare i primi test di funzionamento questa estate. Il Gruppo Costa sta anche lavorando con Ecospray, società italiana di cui Costa è azionista, a progetti sperimentali di cattura del carbonio.