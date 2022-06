Genova 2022, Pandolfo saluta i dipendenti comunali: “E’ stato un piacere aver lavorato con loro”

Genova. A poche ore dal voto del 12 giugno che decreterà il nuovo consiglio comunale, il Sindaco e di conseguenza la nuova Giunta, il consigliere uscente del Pd Alberto Pandolfo, candidato nuovamente nella lista Pd, si è recato nelle sedi decentrate del Comune al Matitone e in Corso Torino per un saluto a tutti i dipendenti.

“Nell’ultimo giorno lavorativo, alla scadenza del mio mandato da Consigliere, sono venuto a ringraziare tutte le persone che in questi anni ho avuto il piacere di conoscere

– ha detto Pandolfo. – Ho salutato molti dipendenti esprimendo sinceri sentimenti di orgoglio per la collaborazione attiva che mi hanno fornito. Ho loro confermato il piacere di aver lavorato insieme per migliorare la città e la vita dei genovesi. Il mio augurio, per il futuro, e che si continui su di un percorso più sereno e costruttivo per rafforzare l’Amministrazione di Genova.” conclude Pandolfo.