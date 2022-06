Genoa, Mimmo Criscito lascia il Grifone: “Risoluzione consensuale del contratto”

Genova. “Il Genoa Cfc comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mimmo Criscito, a cui vanno i ringraziamenti per il contributo offerto in campo e fuori in tutti questi anni. Le porte del Club per un suo futuro ritorno rimarranno sempre aperte. Buona fortuna Mimmo”.

Con queste parole, il Genoa ha annunciato l’addio del capitano Mimmo Criscito, già in discussione in questi giorni. L’annuncio è arrivato attraverso un post sulla pagina facebook della società.

“Caro Genoa , non avrei immaginato ne voluto essere qui ora a scriverti per un ultimo saluto ma nella vita come ben sappiamo non sempre le cose vanno come si spera o si vuole. Le nostre strade devono dividersi ancora una volta purtroppo non per mia scelta – scrive l’ex capitano sul suo profilo Instagram – spero solo sia per il bene di questa squadra, di questi colori e di questo nuovo progetto. Il mio e’ un arrivederci, sicuramente non tornerò come giocatore ma spero di tornare e di contribuire al tuo successo, volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto in questi dieci anni rossoblu, a partire dai compagni di squadra fino ad arrivare alle persone che lavorano in sede, ma un grazie speciale va alla NORD perché grazie a voi sono diventato genoano”.

Nel frattempo secondo alcune indiscrezioni Mimmo Criscito andrà a giocare nel Toronto, squadra della massima serie canadese, dove troverà in squadra ad aspettarlo Insigne.