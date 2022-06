Genoa: in attesa di Coda, Haaland fa sognare i tifosi

Genova. Proprio nel giorno in cui il nuovo bomber arriverà in città, sui social è apparsa la foto di un altro attaccante (bravino anche lui) ritratto con i colori rossoblù addosso: Erling Braut Haaland, il norvegese che da qualche anno sta impressionando il mondo del calcio a raffiche di gol.

Il profilo twitter della società ha subito divulgato lo scatto scatenando la reazione curiosa da parte dei tifosi. Sia chiaro, nessuno penserebbe mai che Spors abbia architettato in gran segreto un colpo di questo tipo, tuttavia vedere Haaland con la maglia del Genoa ha fatto un certo effetto:

Come detto, questa sera Massimo Coda atterrerà al “Colombo” intorno alle 22:30/23:00, preparandosi ai prossimi giorni di visite mediche e ufficializzazione. Sentirà un briciolo di tensione per il compito da affrontare? Sicuramente, ma non per la concorrenza: Erling deve ancora conoscere Pep, poi si vedrà…