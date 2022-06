Genoa, Ilsanker atterrato al “Signorini”: un vincitore dell’Europa League per mister Blessin

È proprio il caso di dirlo: Stefan Ilsanker è “atterrato” sul pianeta Genoa. Il club ha infatti comunicato l’arrivo a Genova del centrocampista affiancando alla foto di rito con la sciarpa rossoblù un fotomontaggio in cui il giocatore austriaco viene rappresentato come un astronauta.

Europa League e nazionale

In effetti, la Serie B è proprio un altro mondo rispetto ai palcoscenici calcati fino allo scorso anno da Ilsanker, che nel corso dell’ultima stagione ha giocato e soprattutto vinto l’Europa League con l’Eintracht Francoforte. Nel suo personale palmarès, anche due campionati austriaci e due coppe d’Austria con il Salisburgo.

Trentatré anni, Ilsanker può anche vantare sessantuno presenza con la Nazionale austriaca e ha preso parte alle spedizioni per gli Europei del 2016 e del 2020, quando la sua nazionale venne eliminata proprio dall’Italia agli ottavi di finale.

Palcoscenici importanti ma ultima stagione con il contagocce

Come leggere questo acquisto in ottica futura? Come già sottolineato sulle nostre pagine, l’inserimento del mediano austriaco potrebbe significare la partenza di Badelj. Si tratta di un colpo a parametro zero, visto che il giocatore era in scadenza di contratto. Spors prosegue dunque sulla linea che ha ispirato il mercato di gennaio.

Di sicuro, visti i trascorsi il giocatore dovrebbe rappresentare un punto di forza per la Serie B. Vero, spesso si sente dire che “ci vogliono giocatori che conoscono la categoria” ma il calcio alla fine è uno solo e non è mai una cattiva idea inserire giocatori di valore, purché sposino la causa al cento per cento. Anche Ostigard non aveva mai giocato in Italia, ma si è dimostrato più forte di molti giocatori che alcuni avrebbero considerato “più adatti” per cercare la salvezza. Qualche interrogativo però c’è visto che nell’ultima stagione ha collezionato appena dodici presenze in Bundesliga, giocando 260 minuti (tre gare intere circa) stando ai dati che riporta Transfermarkt, e soltanto due in Europa League.

Ora attesa per la punta

La grande attesa per il popolo del Grifone è ora rivolta alla scelta dell’attaccante, da scegliere con attenzione perché in un torneo così equilibrato molto partite saranno giocate sul filo degli episodi. Sarà importante quindi possedere nella propria faretra frecce in grado di far pendere la bilancia a proprio favore traendo il massimo dai palloni messi in area.