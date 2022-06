Genoa: Hefti resta, da risolvere la gatta da pelare dei prestiti

Genova. La certezza è che Silvan Hefti resterà al Genoa anche in serie B. Il post su Instagram del difensore svizzero lascia poco spazio ai dubbi.

“Siamo tristi e delusi che sia finita così. Abbiamo avuto la speranza e soprattutto la convinzione di potercela fare fino alla fine – purtroppo non è andata così. Nonostante tutto, vorrei ringraziare di cuore tutti i tifosi del Genoa per il vostro sostegno fino alla fine e per averci creduto insieme a noi. Adesso bisogna guardare avanti per tornare ancora più forti!”

I rumor in uscita invece si fanno sempre più insistenti per Ostigard dopo l’offerta del Napoli al Brighton, con cui ha un contratto sino a giugno 2023 (rettifichiamo rispetto a quanto scritto in precedenza), anche se al momento non c’è accordo sulle cifre.

Si parla anche di un possibile ritorno di Hernani in Brasile (Palmeiras interessato), dopo l’obbligo di riscatto da parte dei rossoblù al Parma. Bisognerà capire se le cifre dell’operazione saranno adeguate al prezzo pagato dalla Società (5,5 milioni) a fronte di un contributo sul campo decisamente inferiore alle attese.

Possibili operazioni in uscita anche per Melegoni e Cambiaso. La rosa ha bisogno decisamente di uno sfoltimento pesante. Occorre capire quali siano le possibilità di fare cassa, ma soprattutto su quali giocatori concentrarsi per affrontare il campionato di serie B.

I dirigenti rossoblù avranno una notevole gatta da pelare che pesa in modo evidente sulla quantità-monstre dei giocatori del Grifone: la Fifa ha stabilito che ogni squadra non potrà dare in prestito più di otto giocatori a stagione. Il Genoa quindi dovrà gestire (tenere o cedere) oltre 30 nomi dati in giro a titolo temporaneo, Caicedo compreso.

Per quanto riguarda le voci in entrata i primi nomi a essere accostati ai rossoblù arrivano dall’estero.

La testata Walfoot.be qualche giorno fa ha citato il Genoa tra gli interessati al mediano belga Mandela Keita, in forza all’Oud-Heverlee Leuve.

Altri nomi sembrano più delle boutade, che al momento non trovano conferma neanche in patria, soprattutto per il giovane in ascesa Brennan Johnson (gallese, classe 2001, in 50 presenze nel Nottingham Forest ha segnato 19 gol), accostato ai rossoblù dal sito calcionline, insieme a Dominic Solanke (classe 1997, prima punta in forza al Bournemouth nella serie B inglese), Alan Virginius (francese di 19 anni, che gioca in Ligue 2 nel Sochaux, ala sinistra col vizio del gol).