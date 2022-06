Genoa, ecco il portiere Josep Martinez: nel curriculum cantera del Barcellona e nazionale spagnola

Come a creare una perfetta rima alternata, prosegue il mercato in entrata del Genoa. La settimana scorsa è arrivato dall’estero, in perfetto stile Spors, l’esperto centrocampista austriaco Ilsanker. Ieri, inversione di tendenza con il “colpo di Coda” che ha portato il classico bomber di provincia al Genoa. Oggi si ritorna al capitolo uno con un volto nuovo e straniero: il portiere Martinez.

Josep Martinez, classe 1998, è approdato al “Signorini” di Genova Pegli per le foto di rito con il direttore sportivo Johannes Spors. Spagnolo, nell’ultima stagione ha giocato con il RB Lipsia in Bundesliga, uno dei campionati meglio conosciuti dal direttore sportivo del Grifone. Come Ilsanker, anche Martinez ne viene da una stagione in cui è stato quasi sempre ai box: una presenza in campionato, una in Coppa di Germania e una in Champions League.

Prima di arrivare in Germania, Martinez ha militato con il Las Palmas, club nel quale era giunto dopo essere cresciuto nella cantera del Barcellona. Martinez è stato convocato tre volte con la nazionale under 21 iberica e una volta con la selezione maggiore.