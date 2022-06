Genoa, colpo mercato: a sorpresa arriva Ilsanker

Genova. Un colpo di mercato importante per il Genoa. Uno dei tasselli scelti per la risalita immediata in serie A è il centrocampista austriaco Stefan Ilsanker. Lo riferisce Sky Sport. Oggi le visite mediche.

33 anni, quindi un giocatore esperto, ha appena vinto l’Europa League con l’Eintracht Francoforte, di cui ha vestito la maglia negli ultimi due anni. Nella sua carriera ha giocato anche nel Salisburgo (sino al 2015) per poi trasferirsi all’Rb Lipsia sino al 2020 (105 presenze un gol). Nell’Eintracht ha raggiunto le 49 presenze e tre reti. È nel giro della Nazionale austriaca (61 presenze).

Spors pesca dunque dal bacino che conosce: era responsabile scouting quando Ilsanker era al Lipsia. Con molta probabilità intende andare su giocatori sicuri, che conosce, in accordo con Blessin, che nel Lipsia in quel periodo allenava le giovanili.

Ilsanker era in scadenza, per cui è stato acquistato a costo zero.

Mediano, ha una certa stazza: è alto 1,89 m. Destro naturale, ha giocato anche come difensore centrale, in caso di necessità.

L’arrivo di Ilsanker potrebbe significare la partenza di Milan Badelj? Sul sito Deichstube, che raccoglie tutte le notizie e le voci sul Werder Brema, un articolo basato sui dati in possesso agli esperti di scouting e non su candidati già contattati dalla Società tedesca, Badelj veniva nominato tra i giocatori papabili utili da opzionare per il Werder, proprio insieme a Ilsanker.

L’alternativa sarebbe una linea mediana esperta, ruoli chiave per costruire e interrompere il gioco.