Gaslini, firmato accordo con Aics per la cooperazione internazionale in ambito materno-infantile e pediatrico

Genova. Firmato oggi l’accordo fra l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) e l’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini per l’avvio di un rapporto di collaborazione inter-istituzionale in materia di cooperazione internazionale per lo sviluppo, nei settori di intervento materno-infantile, pediatrico e della ricerca scientifica ed applicata.

L’accordo è stato firmato dal Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini Renato Botti e dal Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) Luca Maestripieri, alla presenza della Viceministro degli Affari Esteri Marina Sereni, in occasione della loro partecipazione al dibattito: “La cooperazione nel mondo, formazione e sviluppo”, organizzato dalla Ong “Music for peace” questa sera a Genova.

In particolare l’Ospedale Pediatrico IRCCS Giannina Gaslini potrà collaborare con la sede centrale dell’Agenzia e con le sedi estere fornendo supporto scientifico e tecnico-operativo: in fase di progettazione e di attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo nelle aree di competenza.

Sarà inoltre possibile, con il coordinamento degli uffici tematici dell’Agenzia, sviluppare lavori di ricerca, analisi, studio ed approfondimento in ambito materno infantile e pediatrico.

L’ospedale Gaslini contribuirà con i suoi specialisti alla promozione del capacity building delle popolazioni in paesi dove l’Aics ha la proprie sedi, mediante il trasferimento di conoscenze, quali elementi qualificanti di progetti in loco, che rientrano negli ambiti prioritari della cooperazione italiana.

L’IRCCS G. Gaslini potrà promuovere lo sviluppo di programmi di formazione on the job presso le unità operative dell’Istituto, attivare missioni presso le sedi di Aics, organizzare trial di insegnamento su specifiche tematiche; supportarne il personale attraverso percorsi dedicati di telemedicina/sessioni di teleconsulto/espressioni di pareri – second opinion; accettazione al Gaslini di pazienti affetti da patologie di alta complessità non curabili nel paese d’origine.

Potrà inoltre supportare AICS nell’organizzazione di eventi tematici e/o nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche.

“Desidero ringraziare l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per la fiducia accordata al nostro IRCCS – ha dichiarato Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini – l’Accordo firmato oggi ribadisce la necessità di unire l’impegno umanitario e l’expertise sanitaria italiana. L’ospedale Gaslini, forte della sua esperienza ultradecennale e della sua presenza in molti paesi, è onorato di portare l’eccellenza delle cure e dell’insegnamento clinico scientifico italiani a tutti i bambini del mondo. Quello di oggi è un primo passo per metter a sistema le rispettive competenze, le attività di cooperazione previste dall’accordo quadro potranno in seguito essere implementate anche attraverso la promozione di partenariati con altre istituzioni pubbliche e private, locali e internazionali”.

“L’Accordo quadro siglato oggi avvia un rapporto di collaborazione inter-istituzionale sul tema della salute che si focalizzerà sui settori di intervento materno – infantile, pediatrico e della ricerca scientifica ed applicata“, ha dichiarato Luca Maestripieri, direttore Aics. “In molti paesi in cui operiamo – ha aggiunto – le carenze croniche dei sistemi sanitari sono legate a debolezze strutturali che dipendono da molti fattori. In uno scenario così complesso non basta intervenire con la formazione degli operatori: occorre un’azione più strutturale di supporto al sistema di salute pubblico del Paese. I nostri interventi partono perciò dal rafforzamento dei sistemi nazionali e le attività di formazione professionale sono inquadrate in una più ampia cornice di sostegno e capacity building delle istituzioni dei paesi partner in modo da metterli in condizioni di garantire la sostenibilità dei risultati raggiunti anche grazie all’expertise italiana. Da oggi Aics potrà contare sul supporto scientifico e tecnico-operativo dell’Istituto Giannina Gaslini, un’eccellenza italiana e un importante punto di riferimento nel territorio”.