Furgone in fiamme in una galleria dell’A10: tratto chiuso Albenga-Andora, 6 intossicati

Albenga. Furgone in fiamme in A10, nel tratto compreso tra Albenga ed Andora in direzione Francia, precisamente al chilometro 88+000.

Ancora da accertare le cause che hanno portato all’incendio del mezzo, ora fermo nella galleria Vallon d’Arme. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, personale autostradale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Presenti anche tre ambulanze, tre della Croce Bianca di Albenga e una di Andora, che stanno prestando soccorso a sei persone che sono rimaste intossicate dal fumo. Si tratta di tre camionisti rimasti fermi in coda in galleria e di tre persone che erano all’interno del furgone che, fortunatamente, sono riuscite ad uscire autonomamente dal mezzo. Le loro condizioni, comunque, non paiono essere gravi.

Intanto Autostrada dei Fiori segnala 2 km di coda nel tratto interessato che, al momento, è stato chiuso al traffico. Stessa sorte anche per la tratta tra Imperia Est ed Albenga, probabilmente a causa del fumo che si è propagato anche nella direzione opposta.