Funivia di Begato e skytram in Valbisagno, Tamiro ( E.V. e Linea Condivisa): “Opere inutili, la città ha bisogno di altro”

Genova. “Con una coalizione di così ampie vedute, credo che si possa fare molto per i cittadini genovesi, tanto penalizzati non solo dal Covid ma anche da scelte piuttosto dissennate della passata Amministrazione” a dirlo Laura Tamiro, candidata in Comune e in Municipio Centro Est, nella lista Europa Verde con Sansa e Linea Condivisa, a sostegno del candidato sindaco Ariel Dello Strologo.

E prosegue: “Si deve assolutamente approfittare dei fondi del Pnrr, da investire in alcuni obiettivi specifici, in particolare asili nido, principalmente per andare incontro alle donne, che diversamente dovrebbero rinunciare a una attività lavorativa di qualità e quindi rinunciare anche alle proprie aspirazioni. Bisogna tutelare i diritti delle donne, in tutti i modi possibili. Il Comune dovrebbe inoltre promuovere una cultura del rispetto e aumentare i posti nelle case rifugio perché, seppur la situazione è sommersa, ci sono tanti casi di violenza. I servizi sociali sono stati depotenziati, ma dovrebbero invece tornare in luce e devono anche essere anche adeguatamente formati”.

Poi continua: “In generale la città non ha bisogno di interventi sulle grandi opere, che spesso sono inutili – soprattutto la funivia verso Begato o lo skytram in Valbisagno. Sono state studiate male e non solo sarebbero devastanti ma anche condannerebbero la città a delle spese enormi per la loro manutenzione”.

E spiega ancora: “Alla città mancano le cose basilari. La manutenzione è stata trascurata, molti servizi sono stati dati in appalto e molti altri sono semplicemente scomparsi, per esempio i servizi sociali. Ci sono infatti molte famiglie e persone in grande difficoltà. Noi dovremmo usare la nostra intelligenza collettiva per trovare le soluzioni migliori e andare a esaminare, nei vari quartieri e nei vari strati della popolazione, quali sono le reali esigenze e difficoltà”.

Infine Tamiro conclude: “Inoltre, per quanto riguarda i giovani, noi dovremmo programmare una soluzione sia di studio sia di accoglienza universitaria, e invertire così la tendenza alla fuga, e cercare di attirare giovani da altre città. Bisogna quindi offrire possibilità abitative degne, oltreché svago, sport, divertimento che non siano però quelle banali che vengono imputate alla movida. Bisogna trovare spazi, in quelle che sono state pensate come case di quartiere, in modo che i giovani possano autogestirsi eventualmente utilizzando anche il co-housing”.