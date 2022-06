Forza Italia, Bagnasco & Co: “Evaporati? Noi in crescita, Toti pensi ai suoi 40mila voti in meno”. Lauro: “Contenti loro…”

Genova. “Leggiamo con stupore le dichiarazioni del presidente Giovanni Toti, secondo cui Forza Italia sarebbe ‘un partito quasi evaporato in Liguria’. Forse all’amico Giovanni è sfuggito che Forza Italia nella città di Genova ha aumentato i propri voti rispetto alle regionali del 2020”.

Lo dichiarano in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, i parlamentari Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco ed il capogruppo in Regione Liguria, Claudio Muzio.

“Nello stesso periodo sono invece evaporati 40.000 voti della lista Toti, che ha perso il 70% dei propri consensi. Lo staff del presidente Toti dovrebbe sottoporgli dati corretti, che testimoniano semmai la crescita di Forza Italia, pronta a fare la sua parte nel prossimo governo della città con l’equilibrio e la determinazione che la contraddistinguono”.

A stretto giro la replica, non per voce del governatore ligure, bensì della ex Fi Lilli Lauro, consigliera regionale e coordinatrice della Lista Toti per Bucci: “Hanno ragione gli amici di Forza Italia: contenti loro contenti tutti. Anzi, per dimostrare tutta la nostra vicinanza, visto che sono soddisfatti, non posso che augurar loro di andare avanti su questa strada che giudicano di grande successo. Ove ritengano invece di dover lavorare per ristrutturare seriamente la casa dei moderati nel centro-destra, sono certo che troveranno nel governatore Toti interlocutore attento e disponibile”.