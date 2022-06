Forfait scrutatori: a Genova seggi costituiti in extremis, a Palermo scoppia il caos

Genova. Alla fine, grazie a un “bombardamento senza precedenti” lanciato dall’assessore Piciocchi su Whatsapp, si sono costituiti regolarmente i seggi per le elezioni a Genova. L’allarme era scattato ieri a causa del forfait in massa di decine di scrutatori dopo le rinunce registrate già nei giorni precedenti.

In poche ore, grazie al battage via smartphone, il Comune è riuscito ad arruolare circa 40 persone. Stamattina non sono stati segnalati problemi all’apertura dei seggi, ma diverse sezioni risultano presidiate da un numero minimo di personale (un presidente e due scrutatori), situazione che probabilmente complicherà le già difficili operazioni di voto (ben sette le schede da consegnare e le relative urne colorate in cui inserirle) e soprattutto di spoglio.

Diversa la situazione a Palermo, il comune italiano più popoloso al voto in questa tornata elettorale. A poche ore dall’apertura delle urne molti presidenti e scrutatori (in tutto 170 sul totale) non si sono presentati per le operazioni preparatorie e in diverse sezioni non sono state consegnate le schede elettorali che vanno firmate. Stamattina alcuni seggi non risultavano aperti e gli elettori sono stati invitati a ripresentarsi nel pomeriggio, nella speranza di trovare i sostituti.

Quanto guadagna uno scrutatore?. Va ricordato, non si tratta di volontariato. L’attività ai seggi viene retribuita. Per gli scrutatori e i segretari sono previsti 208 euro (120 di base oltre alle maggiorazioni legate alle schede dei referendum). Per i presidenti, nominati questi ultimi dalla Corte di Appello, si parla di 282 euro. Non una cifra irrisoria, soprattutto per uno studente o un disoccupato, ma comunque appena commisurata a un impegno di tre giorni: l’allestimento dei seggi (e qualcuno ha iniziato già venerdì), il giorno del voto e poi il giorno dello scrutinio e della riconsegna delle schede.

Multe per i rinunciatari. La legge stabilisce che la rinuncia va fatta entro 48 ore dalla nomina. Ma spesso non accade così. Eppure le sanzioni per chi “diserta” senza un grave e valido motivo (salute o impegni di lavoro inderogabili) sono pesanti, ben più salate di quanto si potrebbe ottenere, come rimborso, per il lavoro nei seggi stessi: la multa va da 309 a 516 euro.

Scrutini senza fine. L’altro problema è rappresentato dal fatto che, a questo punto, nei seggi ci sarà una percentuale altissima di scrutatori alla primissima esperienza: questo insieme all’alto numero di schede e votazioni (5 per i referendum, comune e municipi per le amministrative) potrebbe rivelarsi un mix micidiale per le complesse operazioni di scrutinio. Non è escluso che per conoscere l’esito ufficiale delle elezioni bisognerà attendere la notte di tra lunedì e martedì.