Flop referendum, niente quorum per i cinque quesiti: a Genova vince il no su Severino e misure cautelari

Genova. Il referendum sulla giustizia affonda in un flop. Solo nelle città dove si votava anche per le amministrative, e grazie a queste, si evita la debacle totale ma l’affluenza a livello nazionale non supera il 20% – con piccole variazioni tra quesito e quesito – e il quorum non è neanche un’opzione.

Un’occasione persa, secondo molti, per affrontare una riforma del sistema giudiziario in maniera strutturale. Il referendum ha piuttosto tentato di coinvolgere i cittadini su questioni assai tecniche e il fatto che sia stato anche ammantato da velleità partitiche non ha aiutato a coinvolgere maggiormente i votanti.

A Genova città l’affluenza per il referendum è stata del 38%. In provincia di Genova del 32% Il Liguria del 28,2%. A livello nazionale, chi ha votato ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte del sì per tutti i cinque quesiti. In maniera più risicata per i primi due 54,1% e 56,2% e più netta per gli altri tre: 74,16%, 72,11% e 72,68%.

A Genova è andata così: il quesito cosiddetto sulla Legge Severino, sull’Incandidabilità dopo condanna a Genova vince il no con il 56,09% mentre il sì raggiunge il 43,91%.

No anche al quesito abrogativo sul tema delle misure cautelari: il 54,28% dei votati vogliono che le cose non cambino, contro il 45,72%.

Maggioranza di sì per quanto riguarda la separazione delle funzioni dei magistrati, 64,49% mentre per i due quesiti più squisitamente tecnici è ancora il sì ad avere la meglio: con il 61,9% per quanto riguarda i membri laici dei consigli giudiziari e il 62,41% relativamente all’elezione dei componenti togati del Csm.