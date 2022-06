Finale Under 16: il Campomorone Sant’Olcese supera (4-0) il Ligorna e conquista il titolo regionale

Genova. Il Campomorone si aggiudica il titolo regionale Under 16, superando, al ‘Baciccia Ferrando’ di Genova Pra, il Ligorna per 4-0.

I ragazzi di Andrea Dalmazi, dopo aver eliminato in semifinale il Savona, vincono anche la finale per la leva 2006, al termine di una partita giocata bene per tutto l’arco della gara.

Il Ligorna di mister Stefano Conti, hanno tenuto testa, nella prima frazione di gioco, agli avversari, ma nel secondo tempo ha dovuto arrendersi ad una squadra che ha strameritato di vincere.

Le reti del successo portano la firma di Orofino, Lemus, Corengia e Chirone.

Da elogiare l’ottimo comportamento tenuto in campo da entrambe le squadre, che si sono affrontate a viso aperto, mettendo in vista una eccellente cultura sportiva, insegnata dalle loro società e dai mister.