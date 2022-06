Fiera di San Giovanni in via Canevari: modifiche alle linee Amt urbane e provinciali

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Canevari per consentire lo svolgimento della “Fiera di San Giovanni 2022”, venerdì 24 giugno dalle ore 7.00 fino a cessate esigenze, la linea urbana 13 (Prato – Caricamento) e le linee provinciali 725 (Torriglia – Genova) e 728 (Bromia – Creto – Genova) modificheranno il percorso come di seguito indicato.

§ Linea 13

Direzione centro: i bus giunti in via Bobbio, dopo aver effettuato la fermata all’incrocio con via Montaldo, transiteranno sul ponte Campanella, proseguiranno poi per corso De Stefanis, corso Sardegna, piazza Giusti, ponte Castelfidardo, via Canevari dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Prato: percorso regolare.

§ Linee 725 e 728

Direzione centro i bus giunti in via Bobbio, svolteranno sul ponte Campanella, percorreranno corso Sardegna per riprendere poi regolare percorso transitando sul ponte Sant’Agata.

Direzione Torriglia/Bromia: percorso regolare.