Festival internazionale del balletto, al via ai Parchi di Nervi tre giorni dedicati al fondatore Mario Porcile

Genova. Al via da domani, sabato 11 fino a lunedì 13 giugno, tre giorni dedicati alla memoria del fondatore del Festival Internazionale del balletto di Nervi, Mario Porcile.

In programma, per l’occasione, sono previsti master class e incontri con i grandi danzatori. Ma anche performance, dibattiti, omaggi in danza delle scuole genovesi e liguri. Proiezioni dei filmati storici aperte al pubblico, a ingresso libero.

Master class con le étoile storiche del festival, Vittorio Biagi, Liliana Cosi, Anna Maria Prina, Amedeo Amodio, destinate alle giovani generazioni di danzatori. Seguite da incontri con i grandi artisti e dall’attribuzione di alcune borse di studio per gli stage estivi di Acqui in Palcoscenico e per gli stage invernali della Scuola del Balletto del Teatro di Torino diretto da Loredana Furno.

Il Memorial del Festival internazionale del balletto Il Sogno di Nervi, è prodotto dall’Associazione D’Angel – Angeli della danza e dello spettacolo con la direzione artistica di Simona Griggio in collaborazione con Nervi Music Ballet Festival 2022, grazie al supporto del Fondo Mario Porcile – Cro.me Cronaca e memoria dello spettacolo, sostenuto dal Ministero Italiano della Cultura, e di Proloco Nervi. Come nasce il Memorial?

La volontà di trasmettere la memoria del Festival di Nervi nasce dopo la morte di Mario Porcile, nel 2013, quale naturale conseguenza di un lungo lavoro di raccolta di documentazione condiviso negli anni con il maestro e con gli artisti che vi hanno partecipato, Simona Griggio, giornalista e ideatrice di eventi di spettacolo e formazione nella danza, Enrico Coffetti, presidente di Cro.me – Cronaca e Spettacolo di Milano, e Monica Corbellini, giornalista ed esperta della storica manifestazione, hanno dato il via alla strutturazione della documentazione raccolta e all’acquisizione di nuovi materiali.

Racconti, fotografie e filmati, esperienze che il mago dello spettacolo ha condiviso in maniera spontanea fra chiacchierate, proiezioni dai suoi super 8, interviste, incontri privati e riflessioni sulla danza confluiscono ora in un unico contenitore da destinare al pubblico e agli studenti: il Fondo Mario Porcile di Cro.me.

Una documentazione sfaccettata. Che raccoglie sia immagini e filmati di back stage nei parchi e in altri luoghi in Italia e nel mondo, quando il maestro girava per scovare nuove compagnie o fare tournée, sia carteggi, lettere di presentazione, dichiarazioni di Stelle, ricordi personali di Mario Porcile.

La parte più interessante è costituita da un centinaio di Super 8 girati dal fondatore. Sono filmati emozionali, che ritraggono i fuori scena degli artisti: mentre prendono il sole, mangiano o fanno pose di pas de deux in mezzo all’erba o sugli scogli.

Poi ci sono 5mila fotografie, in gran parte firmate dalla coppia di fotografi Sergei Lido e Lidova. Fra queste, oltre ai russi Vladimir Vassiliev-Ekaterina Maximova, Rudolf Nureyev, all’inglese Margot Fonteyn, e alla francese Ivette Chauvirè, anche gli Italiani Paolo Bortoluzzi, genovese, e Carla Fracci giovanissima. Impegnata in una sfida con le star dell’epoca nel famoso pas de quatre del 1957, dichiarava di essere stata tenuta a battesimo da Genova. Moli anche i coreografi immortalati nel Fondo: da Maurice Béjart a Roland Petit, da Antonio Gades a Maguy Marin.

A partire da questo materiale, una prima produzione sulla memoria è stata realizzata nel 2004 con il dvd Mille stelle un Festival: 50 anni di vita e di balletto a Nervi, prodotto da Cro.me e firmato da Monica Corbellini e Simona Griggio con il sostegno del teatro Carlo Felice, la collaborazione di Rai Liguria e del Dams di Imperia (grazie all’intervento della docente Elvira Bonfant).

Poi, nel 2017, al teatro Manzoni di Milano la realizzazione del Gala di danza internazionale Per sempre Stelle, a cura di D’Angel, che ha aggiunto un altro tassello. Un omaggio al Festival con le immagini inedite, appena digitalizzate dai Super 8 del maestro, con la presenza dei primi ballerini dei teatri d’Opera e di celebri compagnie. E con le Stelle dell’epoca. Fra loro Carla Fracci, Luciana Savignano, Anna Razzi, Loredana Furno, Roberto Fascilla, Vittorio Biagi, Davide Bombana, Paola Cantalupo, Renata Calderini, Pompea Santoro, Liliana Cosi e Vittorio Biagi.

Ed ecco la base del neonato Fondo Mario Porcile. Presentato al Dams di Bologna nel 2019, Il Fondo si è trasformato poco alla volta in qualcosa di strutturato. Un mosaico che si ricompone in un disegno preciso. Voluto anche dalla famiglia del maestro che ha concesso i diritti di immagine.

Ricostruire e amare la grande danza come espressione universale delle culture del mondo è il fine di questo work in progress. Oggi, un Memorial proprio a Nervi in collaborazione con la rinata manifestazione e con la Fondazione Teatro Carlo Felice significa riconnettere Genova al suo passato glorioso nell’arte coreutica, quando Mario Porcile, con le sue Stelle, ha portato la città alla ribalta della danza internazionale.

Programma

Sabato 11 giugno

h.11.00-12.30 Master class con Simone Maier (contemporaneo)

h. 14.30-16.30 Master class neoclassico dai 13/14 anni, con Vittorio Biagi e Stefania Minardo

(al piano Stefania Garotta): ultima parte: lavoro con i danzatori su coreografia “T’ammore” e/o omaggio al

genio di Morricone aperto al pubblico (h 16)

h. 16.30-17.30 Proiezione per gli allievi di Vittorio Biagi, Simone Maier e auditori dei due filmati realizzati

per il Gala di Milano Per sempre Stelle e dibattito con Vittorio Biagi e Amedeo Amodio

h. 17.30-19 Omaggio a Mario Porcile: le scuole di danza in scena con brani dedicati al Festival di Nervi.

h. 19-19.30 Proiezione del filmato 8 mm di Stelle aperto al pubblico con Vittorio Biagi e Amedeo Amodio,

Enrico Coffetti di Cro.me-Fondo Mario Porcile, Monica Corbellini, giornalista e biografa di Mario Porcile,

Simona Griggio, produttrice evento e curatrice della selezione di immagini e della raccolta delle testimonianze

del Festival di Nervi.

h. 21-22 Presentazione di un estratto inedito dai Super 8 di Mario Porcile, in esclusiva per il pubblico. E, a

seguire, proiezione del documentario Mille Stelle un Festival, 50 anni di balletto a Nervi.

h. 22-23 Incontro con Vittorio Biagi, Amedeo Amodio, Monica Corbellini, Simona Griggio e dibattito post

visione con il pubblico.

Domenica 12 giugno

h. 11-13 Proiezione del film 8 mm di Stelle e dei due filmati in omaggio al Gala di Milano Per sempre Stelle,

aperto al pubblico. A seguire, dibattito con Vittorio Biagi e Amedeo Amodio

h. 14.30-16.15 Master class con Liliana Cosi (al piano Stefania Garotta), classico, dai 12-13 in su, finale:

il port de bras nel Lago dei Cigni: Cigno bianco e Cigno nero, aperto al pubblico (h 16)

Proiezione per i ragazzi di Liliana Cosi e Simone Maier, per gli auditori e per il pubblico (fino a esaurimento

posti), dei due filmati realizzati per il Gala di Milano Per sempre Stelle e dibattito con Liliana Cosi, Amedeo

Amodio e Vittorio Biagi (h. 16).

h. 17-19 master class con Simone Maier, contemporaneo, floor work, dai 12-13 in su.

Lunedì 13 giugno

h. 11-13.00 Le scuole di danza in scena per il Festival di Nervi e proiezione di filmati storici

h. 14.30-16.30 Master class con Anna Maria Prina (al piano Stefania Garotta), per bambini e ragazzi e

dibattito finale con la maestra aperto al pubblico.