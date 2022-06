Festival di Sanremo, Chiara Ferragni conduttrice insieme ad Amadeus per l’edizione 2023

Genova. Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice la prima e l’ultima serata del Festival”. Con queste parole Amadeus ha annunciato al Tg1 la novità per la prossima edizione del Festival di Sanremo, che per la 73°edizione si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2023.

Amadeus ha detto, inoltre, che dopo la definizione del regolamento della gara ha iniziato ad ascoltare le canzoni. Al fianco di Amadeus, per presentare il Festival di Sanremo 2023 nella prima e nell’ultima serata (il 7 e l’11 febbraio) ci sarà l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni. Ad annunciarlo è stato proprio Amadeus in diretta su Raiuno.

«Grazie ad Amadeus per avermi voluta al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023», ha subito scritto la Ferragni sul suo profilo Instagram da 27,3 milioni di follower. Una gioia condivisa anche dal marito dell’imprenditrice, Fedez, che proprio sul palco dell’Ariston si era esibito insieme a Francesca Michielin nell’edizione del 2021: la coppia era arrivata seconda con “Chiamami per nome”, dietro ai Maneskin.