Festa della Repubblica, Ferrero (Lista Toti per Bucci): “Domani una giornata all’insegna della cultura e della musica italiana per celebrare il 2 giugno”

Genova. «Porte aperte alla cultura e una grande serata con le canzoni che hanno scritto la storia della musica italiana: quale miglior modo per accompagnare le celebrazioni del 2 giugno».

Così Simone Ferrero, consigliere comunale e metropolitano, candidato alle prossime amministrative di Genova con la Lista Toti per Bucci, commenta le iniziative in programma domani nel capoluogo ligure in occasione della Festa della Repubblica: l’apertura straordinaria dei palazzi istituzionali cittadini e i festeggiamenti in piazza de Ferrari con “Canzoni d’Italia”.

«Palazzo Tursi, dove sarà esposta la meravigliosa tela di Anton Van Dyck “Il gioielliere Giacomo Pucci con il figlio Alberto”. Ma anche Palazzo San Giorgio, Palazzo della Borsa, la sede della Banca d’Italia, il Palazzo della Regione e molti altri ancora: saranno ben 24 gli edifici aperti al pubblico in questa edizione di Palazzi Svelati – commenta Ferrero – Una bella occasione per ammirare questi splendidi luoghi di cultura e il loro magnifico patrimonio artistico custodito al loro interno. E dopo due anni di pandemia, sarà bello ritrovarsi tutti insieme a festeggiare il 2 giugno nel cuore della città, in piazza de Ferrari, con un evento di musica e colori, con le canzoni dei nostri grandi cantautori, proiezioni luminose e un grande spettacolo pirotecnico. Genova, come ha dimostrato in questi ultimi cinque anni, si conferma ancora una volta una città vitale, capace di coniugare iniziative di cultura e occasioni di divertimento. Una città sempre più viva e accogliente».