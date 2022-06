Festa a De Ferrari per il Giro dell’Appennino, Louis Meintjes trionfa in solitaria

Genova. Tante persone in via XX Settembre e piazza De Ferrari (ma anche lungo il percorso, in particolare sulla storica Bocchetta, anche se parziale) hanno assistito a e tifato per il Giro dell’Appennino, una delle classiche del ciclismo, giunta quest’anno alla sua 83esima edizione.

Il vincitore della gara è stato il sudafricano Louis Meintjes, del team Intermarché, arrivato in solitaria dopo essersi lanciato definitivamente in fuga a sei chilometri dal traguardo.

Avvincente però anche la volata tra Tesfatsion, Zimmerman e Clarke per il secondo e terzo posto. Tra i primi dieci gli italiani Alessandro Verre, al quinto posto, e Alessio Martinelli.

Al mattino la gara, oltre 200 chilometri per 3000 metri di dislivello, ha visto un gruppetto in fuga ma senza lasciare troppo spazio. A metà percorso la squadra dei vincitore (e del terzo classificato) ha impostato i giochi con una serie di scatti e controscatti che ha permesso al peloton di raggiungere i fuggitivi.

L’azzurro Verre ha fatto illudere sulle ultime salite ma è stato raggiunto a Lencisa, sulla strada per il Santuario della Guardia. Ad una decina di chilometri dal traguardo una decina di corridori che però hanno di fatto solo semplificato la fuga finale di Meintjes.

Il sudafricano, sfruttando la superiorità numerica, è scattato in solitaria e ha seminato gli avversari, ormai senza più energie.