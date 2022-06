Famiglia bloccata in A10 finisce nel panico per la neonata a bordo: soccorsi dalla Croce Rossa di Varazze

Varazze. Bloccati nel traffico con una neonata in crisi di pianto. Serata molto difficile quella di ieri sull’autostrada A10, chiusa tra Varazze e Arenzano, a causa di uno smottamento che ha provocato anche la caduta di un albero sulla carreggiata, oltre ai detriti della frana.

Una famiglia genovese intrappolata a lungo in coda con una neonata a bordo è andata nel panico, preoccupata per la figlia in crisi che non smetteva di piangere e lamentarsi. Sul posto si è precipitata l’ambulanza della Croce Rossa di Varazze che ha raggiunto a fatica la famiglia, al km 23.

Grazie anche all’intervento dei militi, la situazione è tornata – nel giro di poco tempo – alla normalità. La bambina sta bene e si è tranquillizzata poco dopo. Una serata da dimenticare per gli automobilisti fermi per lungo tempo e scesi dai mezzi sulla carreggiata per aspettare si risolvesse il problema. Situazione esasperata, complice il caldo insopportabile.