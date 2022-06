FameLab, Filippo Papallo e Giulia D’Angelo in finale per il talent show di divulgazione scientifica

Genova. Si è conclusa ieri sera la selezione genovese di FameLab, il talent show internazionale della divulgazione scientifica nato nel 2005 a Cheltenham, nel Regno Unito.

Ad aggiudicarsi primo e secondo posto sul podio sono stati Filippo Papallo (laureando magistrale in Fisica) e Giulia D’Angelo (dottoranda in Neuroingegneria). Saranno loro ad accedere alla Masterclass di divulgazione della scienza in programma per l’estate e a partecipare alla finale nazionale che si terrà in autunno e decreterà il vincitore o la vincitrice italiana di FameLab 2022. Oltre ai due primi posti, proclamati il terzo classificato, Lucio Derin (laureando magistrale in Fisica), e il preferito dal pubblico in sala, Letizia La Rosa (dottoranda in Neuroscienze).

FameLab, nel corso di 17 anni, ha visto sfidarsi oltre 10.000 ricercatori e ricercatrici di 31 Paesi nel mondo, avviando la carriera di molti divulgatori e divulgatrici famosi tra cui, direttamente dalle passate edizioni genovesi, Veronica Grieco e Ottavia Bettucci. Il contest si basa su un format semplice: i concorrenti hanno 3 minuti di tempo per conquistare giuria e pubblico affrontando un tema scientifico a loro scelta senza l’aiuto di slide o video, ma solo della propria voce e di oggetti di scena.