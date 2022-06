Falsa raccolta fondi per i disabili, due ragazze denunciate ad Arenzano

Arenzano. Due ragazze di 20 e 25 anni sono state denunciate per truffa in concorso dai carabinieri di Arenzano.

Le due, rumene, entrambe pregiudicate, avevano organizzato una falsa raccolta fondi per sostenere la creazione di un centro disabili.

I militari le hanno notate in via Bocca, nel centro di Arenzano, mentre provavano e in alcuni casi riuscivano a raggirare i passanti.

Fingendo di essere a loro volta disabili erano riuscite a farsi consegnare quasi 300 euro, poi sequestrati insieme una locandina pubblicitaria della finta opera di beneficenza.