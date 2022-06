Ex Ilva, la Fiom si conferma primo sindacato in fabbrica col 47% delle preferenze

Genova. Quest’oggi sono terminate le elezioni delle Rsu in Acciaierie d’Italia di Genova.

Hanno partecipato al voto l’85% degli addetti dello stabilimento di Cornigliano, confermando la Fiom primo sindacato in fabbrica con il 47% delle preferenze e l’elezione di 5 delegati (4 operai e 1 impiegato) seguita da Fim (4 delegati), Usb (2 delegati) e Uilm (1 delegato).

Inoltre il coordinatore della Rsu Fiom Armando Palombo è risultato il primo degli eletti con 127 voti ed il più votato dei Rls con 243 voti.

La segreteria Fiom esprime “grande soddisfazione per questo risultato che premia il lavoro svolto dai nostri delegati in questi anni di lotte per difendere e salvaguardare le prospettive occupazionali del sito siderurgico genovese”.

“Comunichiamo con grandissima soddisfazione l’ottimo risultato della lista Fim Cisl Liguria: con 250 voti ottiene 4 Delegati nella neoeletta RSU. Una menzione particolare nelle preferenze individuali tra gli operai, il nostro Delegato Nicola Appice ha raggiunto 101 voti. Massimiliano Milone e risultato il più eletto invece tra gli impiegati. Un ringraziamento a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori che hanno riposto la loro fiducia votando i nostri candidati della Fim insieme per dare forza alle proposte con la responsabilità’ delle azioni Un grandissimo risultato frutto del lavoro di squadra della Fim Cisl Liguria, con 4 eletti nella RSU aziendale, trova conferma dell’impegno dei nostri delegati per aiutare e tutelare tutti i lavoratori ad affrontare il momento particolarmente delicato della siderurgia italiana, con impegno e serietà per la salvaguardia del lavoro e del diritto alla sicurezza”, spiega il sindacato in una nota.