Ex Ilva, elezioni Rsu: Usb cresce nell’acciaieria con due delegati nel collegio operai e un Rls

Genova. “Alle elezioni per il rinnovo della RSU e degli RLS nello stabilimento di Genova di Acciaierie d’Italia, USB elegge due delegati nel collegio operai e un RLS raccogliendo un consenso importante tra i lavoratori”. Lo dice una nota del sindacato autonomo.

Un’elezione che ha visto una altissima partecipazione al voto e l’elezione di 5 delegati Fiom, 4 FIM e uno Uilm. “Un risultato importantissimo e storico per USB – si legge nella nota – che conferma e consolida la sua crescita in Acciaierie d’Italia e nel contesto genovese”.

USB ringrazia “i lavoratori e tutti gli iscritti per l’impegno profuso”. “Ai delegati USB eletti e a tutta la RSU l’augurio di un proficuo lavoro a fronte di una situazione aziendale sempre più complessa e preoccupante. USB tutta garantirà il massimo sostegno ai lavoratori e alla RSU nella lotta per il salario, l’occupazione e per il futuro dello stabilimento”, conclude il sindacato.