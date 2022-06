Ex Boero di Molassana, riaperti fino al 30 novembre i bandi per l’assegnazione delle nuove case

Genova.Prosegue l’operazione di housing sociale a Molassana, con la riapertura del bando per la assegnazione per la locazione o per la vendita delle abitazioni realizzate nel nuovo complesso Boero di Molassana, in Val Bisagno.

Il complesso è stato inaugurato agli inizi di maggio e sta popolandosi con l’arrivo dei primi nuclei familiari e degli abitanti del quartiere che hanno iniziato a frequentare gli spazi verdi e il parco giochi aperti al pubblico. A breve, nei locali a piano terra, aprirà anche un asilo nido comunale con un giardino ad uso esclusivo.

Come annunciato in precedenza, in assegnazione ci sono appartamenti di diverso taglio e tipologia, in locazione e in vendita a prezzi convenzionati. “Case nuove, efficienti e sostenibili dal punto di vista energetico e accessibili grazie a canoni e prezzi convenzionati – spiega in una nota stampa la DeA Capital Real Estate SGR S.p.A, che ha gestito la realizzazione e la messa in opera del complesso sorto al posto del colorificio Boero.

Tutte le informazioni per verificare il possesso dei requisiti richiesti nel Bando per poter poi proporre la domanda (sia in formato cartaceo che digitale) si trovano sul sito dell’iniziativa a questo link: https://www.hsliguria.it/progetti/boero/