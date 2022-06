Evade dai domiciliari e se ne va in giro con la cocaina in tasca: arrestato mentre tenta la fuga

Genova. Un 40enne, che si sarebbe dovuto trovare agli arresti domiciliari, ieri nel primo pomeriggio, mentre passeggiava in via Fillak, ha subito cercato di scappare alla vista degli agenti, di passaggio in zona.

L’atteggiamento sospetto dell’uomo, ha attirato l’attenzione dei poliziotti che lo hanno subito fermato e identificato. Dopo tutti i controlli del caso, è emerso, secondo quanto riportato dagli agenti, che l’uomo si sarebbe dovuto trovare agli arresti domiciliari per produzione e traffico di droga, associazione a delinquere e utilizzo indebito e falsificazione di carte di credito.

Inoltre dalla perquisizione è saltato fuori che l’uomo nascondeva in tasca anche una dose di cocaina. L’uomo è stato quindi arrestato.