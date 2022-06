Euroflora, Pandolfo (Pd): “Nessuna risposta da Bucci, ennesima beffa per i cittadini”

Genova. “Ieri in Consiglio comunale si è consumata l’ennesima beffa ai danni dei cittadini, perché non è arrivata nessuna spiegazione dalla giunta “del fare” male che, portando una ingente variazione di Bilancio da 39 milioni, non ha dato alcuna spiegazione dei costi sostenuti dalle società partecipate dal Comune di Genova per coprire i costi di Euroflora”. Lo dichiara il consigliere Pd Alberto Pandolfo.

“Nella seduta non è stato possibile porre interrogazioni a risposta immediata e nessun tipo di spiegazione è stata data dalla Giunta. – ha detto Pandolfo – AMT, AMIU, ASTER e Porto Antico hanno versato nelle casse comunali ingenti somme per coprire i costi dell’ultima edizione che, esaminando i conti, non ha avuto il successo sbandierato dal Sindaco Bucci. Ben vengano grandi eventi nella nostra città ma questi non devono essere a carico della cittadinanza”.

“Il resoconto – continua Pandolfo – nonostante le richieste della minoranza non è mai arrivato. I vaghi dati forniti dagli organizzatori, a oggi, parlano di 240mila presenze ma non si conosce il numero dei ricavi da bigliettazione a fronte di una spesa complessiva di 5,6 milioni (di cui il 20% coperto dagli sponsor). Allora la domanda sorge spontanea ‘la Giunta del fare male che cosa vuole nascondere?’ Quanti biglietti ha venduto e, soprattutto, quanti di questi sono stati acquistati dalle partecipate del Comune di Genova che poi li hanno regalati? Nel computo del pareggio sono stati inseriti i 27mila biglietti acquistati da Amiu e Amt. Ma corrispondono a verità? Il mio compito come consigliere è quello di controllo, per conto dei cittadini, per sapere come vengono spesi i loro soldi e questa situazione risulta assolutamente non trasparente. Chiediamo al Sindaco Bucci un esaustivo chiarimento” conclude Pandolfo.