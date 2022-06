EstateSpettacolo 2022, al Porto Antico eventi e concerti fino a settembre: ecco il programma

Genova. Conto alla rovescia per EstateSpettacolo, che porta in una veste rinnovata e attuale il grande intrattenimento al Porto Antico di Genova: dal 7 luglio al 25 settembre oltre 60 eventi e 3 palchi sul mare – Arena del Mare, Piazza delle Feste e Isola delle Chiatte – per un programma ricchissimo e ancora in parte da svelare.

Tra i protagonisti già annunciati, nomi di grande risonanza come Kraftwerk, Editors, Fast Animals and Slow Kids, Pinguini Tattici Nucleari, Marracash, Caparezza e Fabri Fibra, la PFM, Manuel Agnelli, il chitarrista jazz statunitense Julian Lage e molti altri.

Anche quest’anno non mancheranno gli spettacoli teatrali e i protagonisti del divertimento: da Giorgio Panariello ai Bruciabaracche, passando per Andrea Pucci, Enzo Paci e i giovani Panpers, dalle spassose avventure familiari di The Pozzolis Family ai genovesissimi Pirati dei Caruggi.

Novità di quest’anno sarà il Fresh & Green Summer Village all’Arena del Mare, una vera e propria piccola cittadella della musica che rimarrà sempre attiva nella parte centrale di agosto: con il main stage e un second stage, gli spettatori potranno godere del connubio tra concerti, food & drinks in uno scenario unico, direttamente affacciato sul mare.

Ad aprire EstateSpettacolo, giovedì 7 luglio alle 21:30 si parte a tutto rock con i Fast Animals and Slow Kids, la band di Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) che presenterà dal vivo sul palco dell’Arena del Mare, oltre ai successi che hanno segnato i 10 anni di carriera della band, anche e soprattutto i brani dell’ultimo album È già domani. L’album, che ha debuttato alla posizione n. 5° della classifica ufficiale italiana e alla 2° posizione della classifica vinili, contiene singoli di successo come Cosa ci direbbe featuring Willie Peyote e Come un animale.

Si aggiungono a luglio e a settembre all’Arena del Mare altre date di Goa Boa Festival, che ospiteranno i nomi del momento: dai rapper Guè Pequeno e Villabanks all’intramontabile voce di Elisa, da La Rappresentante di Lista a Tananai, entrambi reduci dal grande successo di Sanremo 2022. Rinviato a settembre il concerto di Brunori SAS, inizialmente previsto per mercoledì 6 luglio. Di seguito le nuove date:

giovedì 14 luglio Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Guè – Villabanks

giovedì 8 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Brunori SAS (recupero)

giovedì 15 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Elisa

venerdì 16 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – La Rappresentante di Lista + Tananai

concerto 7 luglio Fast Animals and Slow Kids: posto unico

• da venerdì 17 a domenica 26 giugno Piazza delle Feste: 24° SUQ Festival – Teatro del Dialogo

• giovedì 7 luglio Arena del Mare: Fast Animals and Slow Kids

• venerdì 8 luglio Piazza delle Feste: Ridere d’Agosto ma anche prima – Panpers “Non facciamo tardi”

• sabato 9 luglio Arena del Mare: Andrea Pucci Show

• sabato 9 luglio Piazza delle Feste: Ridere d’Agosto ma anche prima – Giuseppe Sorgi “Io vergine, tu pesci”

• domenica 10 luglio Arena del Mare: Palco Sul Mare Festival – PFM Premiata Forneria Marconi in “1972 -2022 da Storia di un minuto a Ho sognato pecore elettriche”

• lunedì 11 luglio Piazza delle Feste: Filarmonica Sestrese – Latin Jazz Pops Night

• martedì 12 luglio Piazza delle Feste: Ridere d’Agosto ma anche prima – Enzo Paci con Romina Uguzzoni “Paci e bene”

• mercoledì 13 luglio Arena del Mare: Marracash

• giovedì 14 luglio Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Guè – Villabanks (nuova data)

• giovedì 14 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Julian Lage Trio preview

• venerdì 15 luglio Piazza delle Feste: Ridere d’Agosto ma anche prima – Lorenzo Baglioni “Canzoni a teatro”

• sabato 16 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Franco126 + Eugenio in Via Di Gioia + Nuvolari

• sabato 16 luglio Piazza delle Feste: Porto Antico ProgFest 2022 – Osanna, Delirium, G.O.L.E.M., G.A.S., Melting Clock e Cyrax

• domenica 17 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Luchè + Noyz Narcos + Dani Faiv

• domenica 17 luglio Piazza delle Feste: PortoLive Metal Tribute Fest – Still Alive, Sabbath Bloody Mary, Civil War, The Mariners

• lunedì 18 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Karma B

• lunedì 18 luglio Piazza delle Feste: GIMYF – Georgian Ballet

• martedì 19 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Editors + Coach Party + Post Nebbia

• martedì 19 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Antares Flare + Lorenzo De Finti 4et

• mercoledì 20 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Caparezza

• mercoledì 20 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Maestrale; Opening Act: Conservatorio di Pavia

• giovedì 21 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Manuel Agnelli + Thurston Moore + Jerry Sampi

• giovedì 21 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Quasi Non Prosaic e Jeff Ballard Fairgrounds

• venerdì 22 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Madman + Massimo Pericolo

• venerdì 22 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Jaques Morelenbaum & CelloSam3a Trio feat. Paula Morelenbaum

• sabato 23 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Cosmo + Maurizio Carucci + Ditonellapiaga

• sabato 23 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Studenti del Workshop e docenti

• domenica 24 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Fantastic Negrito + Emma Nolde

• lunedì 25 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Angelo Duro

• martedì 26 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Pinguini Tattici Nucleari + Noite + Enula

• mercoledì 27 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto ma anche prima – Giorgio Panariello “La favola mia”

• mercoledì 27 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Gnu Quartet ” Paganini The Rock Album”

• giovedì 28 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto ma anche prima – Bruciabaracche “Beach Boys”

• giovedì 28 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – The Zena Soul Syndicate “It’s Funky Time”

• venerdì 29 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Belli Colori Band “C’era una volta”

• sabato 30 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Napo e Alter Echo String Quartet “Faber libera tutti”

• domenica 31 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto ma anche prima The Pozzolis Family “La grande fuga”

• domenica 31 luglio Piazza delle Feste: Where the Streets Have No Name U2 Tribute

• lunedì 1° agosto Piazza delle Feste: Rocky Horror Rock Show

• martedì 2 agosto Piazza delle Feste: The Greatest Concert

• mercoledì 3 agosto Arena del Mare: Associazione Ritorno all’Opera – “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar”

• mercoledì 3 agosto Piazza delle Feste: GIMYF – Opera on the Sea

• giovedì 4 agosto Arena del Mare: Palco Sul Mare Festival – Pirati dei Caruggi “Scignoria”

• sabato 6 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Debussy doveva fare il marinaio

• da lunedì 8 a domenica 28 agosto Arena del Mare: Fresh & Green Summer Village

• sabato 13 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Il vecchio e il mare

• da sabato 20 a mercoledì 24 agosto Isola delle Chiatte: Sea Strories – Igor Chierici – Oceano mare e la zattera della Medusa

• giovedì 8 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Brunori SAS (nuova data)

• venerdì 9 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Psicologi, Giuse The Lizia + tba

• sabato 10 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Kraftwerk 3-D Concert

• sabato 10 settembre Isola delle Chiatte: Elektropark – Black Saagan & band “Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo”

• domenica 11 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Fabri Fibra

• giovedì 15 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Elisa (nuova data)

• venerdì 16 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – La Rappresentante di Lista + Tananai (nuova data)

• sabato 17 settembre Isola delle Chiatte: Elektropark – Leatherette “Mixed Waste Live”

• venerdì 23-domenica 25 settembre Piazza delle Feste: Chorus Days. Music Educational Expo