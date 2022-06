Entella verso la secca, a rischio la produzione agricola della piana di Lavagna

Genova. “Sono decenni che porto avanti il mio piccolo orto, ma una situazione del genere non l’avevo mai vista“. Queste le parole di un contadino di Lavagna, il cui campo è a pochi metri dal grande torrente Entella, che mai come oggi appare in sofferenza: pochi centimetri d’acqua e tante zone rimaste come pozze salmastre.

Questa la situazione del più grande corso d’acqua per portata della provincia di Genova, diventato in queste settimane quasi irriconoscibile e a pochi centimetri dalla secca. E in tutta la piana scatta il pre-allarme, visto che dalle sue acque dipende tutta il comparto agricolo della zona, famoso per le sue eccellenze e con un indotto fondamentale per tutto il Tigullio.

La condizione di questo fiume la si nota soprattutto a monte del Ponte della Libertà, dove l’acqua ha lasciato il posto a dune ciottolose e piccole pozzanghere. Allarme anche per l’equilibrio faunistico, visto che tutto il bacino dell’Entella ospita specie particolari di uccelli e pesci. Insomma, un vero e proprio disastro che rischia di mettere in seria difficoltà decine di persone e rompere un delicato equilibrio ecologico.

(Foto: Levante News – La Voce del Tigullio)