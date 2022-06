Aggiornamento ore 19.00 – Squadre dei vigili del fuoco provenienti da tutta la Liguria e dal Piemonte, decine di volontari della Protezione civile, tre Canadair, due giunti da Roma e uno da Genova, e un elicottero antincendio lavorano incessantemente per domare le fiamme divampate nel primo pomeriggio a Taggia. “Il rogo – si legge su Riviera24 – diventato un fronte fuoco spaventoso in pochissimo tempo a causa dell’aridità del terreno e del vento, sarebbe partito da una campagna, con annessa baracca, nel primo pomeriggio. Da qui le fiamme hanno raggiunto un intero versante collinare della valle Argentina, lambendo le abitazioni, e un tratto di A10 in direzione Francia”.

Aggiornamento ore 18.00 – Le persone precauzionalmente evacuate a causa dell’incendio sviluppatosi dal primo pomeriggio ad Arma di Taggia hanno fatto ritorno nelle loro abitazioni. Altre 7 persone sono state aiutate a lasciare il bosco. Sul posto sono in azione 35 vigili del fuoco, 38 volontari, 3 canadair e 1 elicottero regionale.

Aggiornamento ore 16.45 – Regione Liguria fa sapere che sul posto è in arrivo un terzo canadair, mentre per sicurezza sono state evacuate tre persone

Taggia. Vigili del fuoco, volontari di protezione civile e mezzi aerei sono impegnati a spegnere un vasto incendio boschivo divampato nel primo pomeriggio nella vallata sottostante il ponte dell’A10 a Taggia.

L’intervento di spegnimento è in corso. Oltre ai vigili del fuoco e ai volontari di diverse squadre, vista la difficoltà di raggiungere la zona impervia e l’estensione del fronte fuoco, sono impegnati un elicottero antincendio e un canadair.

Enorme incendio boschivo sotto il viadotto della A10 a Taggia: canadair in azione

“La viabilità della zona è interdetta e il fronte del fuoco si muove molto rapidamente – ci conferma la collega Alice Spagnolo di Riviera24, operativa sul posto – Una enorme colonna di fumo si sta alzando da valle Argentina“. Fumo e nebbia sono segnalati anche dai cartelli autostradali per chi sta viaggiando in quelle zone, ma al momento non sono segnalate chiusure o criticità particolare per la viabilità autostradale.