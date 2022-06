Elezioni, Toti: “Oggi è una bella giornata di democrazia, non lasciate che altri decidano per voi”

Genova. “Se oggi non vai a votare il sindaco della tua città, per cinque anni sarai amministrato da una persona che non hai scelto. Oggi è una bella giornata di democrazia, non sprechiamola. Non lasciamo che siano gli altri a decidere per noi. Anche perché ricordate: chi non vota oggi, non può lamentarsi domani”.

Lo scrive sui social il presidente della Liguria Giovanni Toti dopo essersi recato a votare per il referendum abrogativo sulla giustizia.

Toti ha votato alle 11 presso il plesso scolastico Don Lorenzo Celsi in via Maestà ad Ameglia, comune dello Spezzino in cui risiede.

“Qualsiasi sia il vostro pensiero o colore politico, andate a votare. Perché la libertà di scegliere non è solo un diritto ma anche un dovere. E ciascuno di voi può fare la differenza”, ha aggiunto il governatore.