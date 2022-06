Elezioni, ribaltone nei Municipi: centrodestra pigliatutto, il centrosinistra ne tiene solo due

Genova. La riconferma di Bucci al primo turno toglie ai progressisti anche la supremazia sui Municipi, per la prima volta alle urne con l’elezione diretta del presidente. All’indomani del voto la situazione risulta completamente ribaltata: il centrodestra ne conquista sette su nove (Ponente, Medio Ponente, Centro Est, Bassa Valbisagno, Media Valbisagno, Medio Levante e Levante) mentre il centrosinistra ne tiene solamente due (Valpolcevera e Centro Ovest).

CENTRO EST

Nel municipio più centrale e popoloso della città si conferma per il secondo mandato il leghista Andrea Carratù scelto dal 49% degli elettori. Non ce la fa Stefano Giordano, consigliere uscente del Movimento 5 Stelle individuato un po’ a sorpresa come candidato progressista, che si ferma al 45%. Più distanti Maura Olmi (Uniti per la Costituzione) e Leonardo Staita (La Sinistra Insieme).

CENTRO OVEST

Complice anche la “patata bollente” dei depositi chimici, che la giunta Bucci vuole trasferire a Sampierdarena, il centrodestra non riesce a strappare il municipio al pentastellato Michele Colnaghi, rieletto al secondo mandato col 46,98%. Staccato a breve distanza il leghista Fabrizio Radi (45,27%). Seguono Loredana Villanacci (Uniti per la Costituzione) e Antonino Bruno D’Arrigo (La Sinistra Insieme).

BASSA VALBISAGNO

In un territorio storicamente amministrato dal centrosinistra l’onda di Bucci travolge anche Massimo Ferrante, candidato al terzo mandato consecutivo ed esponente di spicco del Pd, che si ferma al 45,56% e deve consegnare le chiavi di piazza Manzoni ad Angelo Guidi (47,89%), candidato in quota Vince Genova. Tra loro circa 600 voti di differenza. Chiudono la classifica Daniele Taula (Uniti per la Costituzione) e Sergio Chiossone (La Sinistra Insieme).

MEDIA VALBISAGNO

Clamoroso il ribaltone in Media Valbisagno, dove il candidato della coalizione di centrodestra, Maurizio Uremassi, ha sbaragliato la concorrenza con oltre il 51 % delle preferenze, distanziando di circa 1700 voti l’uscente Roberto D’Avolio, fermo al 41%, presentatosi con la propria lista civica e sostenuto dalla coalizione progressista. Molto lontani i candidati Cafasso (Uniti per la Costituzione) e Fuselli (Sinistra Insieme).

PONENTE

Dopo un appassionante testa a testa all’ultimo voto, un’atra roccaforte rossa si appresta a cadere a opera della squadra di Bucci. Quando mancano ancora due sezioni al risultato definitivo, il manager Guido Barbazza, schierato in quota Vince Genova, conduce la classifica a 9.373 voti (il 47,6%) mentre il presidente uscente Claudio Chiarotti (Pd) ne ha raccolti 9.278 (il 47,12%). In ballo ci sono ancora 167 schede che potrebbero modificare l’esito, ma in base ai risultati dei singoli quartieri la vittoria del centrodestra appare scontata. In fondo alla classifica Sabrina Bergamini (Uniti per la Costituzione) e Pasquale Asprea (La Sinistra Insieme).

MEDIO PONENTE

Il veterano Stefano Bernini, consigliere uscente ed ex assessore Pd, perde la partita con Cristina Pozzi, attivista di quartiere in quota Vince Genova: la partita finisce 47% a 46%. Ben distanti Andrea Leone (Uniti per la Costituzione) e Riccardo Mainardi (2,83%).

VALPOLCEVERA

Nonostante la campagna di Bucci incentrata sulla ricostruzione del ponte, la Valpolcevera si conferma un fortino del centrosinistra, pur senza percentuali bulgare: Federico Romeo (Pd) viene rieletto col 52% staccando Fabrizio Belotti (Vince Genova) al 42%. Molto distanti Adriano Olianas (Uniti per la Costituzione) e Silvano Ceccoli (La Sinistra Insieme).

MEDIO LEVANTE

Resta saldamente nelle mani del centrodestra l’ottavo municipio, dove Anna Palmeri ha stravinto conquistando il 64% delle preferenze e raccogliendo oltre 15mila voti, praticamente il doppio dei 7500 di Camilla Ponzano, candidata per il centrosinistra, che si ferma al 31% di consenso. Sotto il 3% i candidati Russo e Cinti, rispettivamente di Uniti per la Costituzione e Sinistra Insieme.

LEVANTE

Anche qui iil centrodestra straripa, mantenendo saldissimo il consenso tra i cittadini. Federico Bogliolo, assessore uscente, ha conquistato la presidenza con quasi il 60% dei voti, contro il 35% di Serena Finocchio, candidata per la coalizione progressista. Indietro Marzia Sansalone (Uniti per la Costituzione) e Alberto Soave (Sinistra Insieme).