Elezioni, la testimonianza a Genova: “A casa col Covid, non ho potuto votare per il Municipio”

Genova. Isolato in casa perché positivo al coronavirus, non ha potuto votare per il proprio Municipio di residenza. È la testimonianza affidata a Genova24 da Davide Rinaldi, 28enne elettore ma anche candidato in Bassa Valbisagno nella lista civica Noi con Ferrante.

“Dalla settimana scorsa mi trovo a casa col Covid. Seguendo tutte le procedure, ho chiesto di poter votare a domicilio. Stamattina il personale del seggio volante allestito all’ospedale San Martino si è presentato a casa per consegnarmi le schede”.

E qui arriva la brutta sorpresa: al posto della scheda relativa alla Bassa Valbisagno, nella busta c’è quella del Medio Levante. Cioè il Municipio in cui si trova l’ospedale San Martino. “A quel punto la scheda è stata tolta perché ho chiesto di votare per il mio territorio e ho contattato l’ufficio elettorale del Comune”.

Ma la risposta non è stata quella sperata: “In pratica mi hanno detto che non posso votare per il mio Municipio. Preciso che ho votato per le comunali e il referendum, ma mi sembra assurdo che un cittadino non venga messo nelle condizioni di esercitare il diritto di voto, è una mancanza. Sarebbe stato giusto formare un seggio volante per ogni Municipio. Farò un reclamo all’ufficio elettorale”.

Genova24 ha contattato gli uffici competenti di Palazzo Tursi, ma non ha ricevuto conferme sulla correttezza della procedura segnalata da Rinaldi.