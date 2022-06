Elezioni, è il giorno del ballottaggio a Chiavari: sfida finale tra Messuti e Bettoli

Chiavari. Si torna al voto in Liguria: urne aperte oggi dalle 7.00 alle 23.00 per il ballottaggio a Chiavari, unico comune sopra i 15mila abitanti a non avere eletto il sindaco al primo turno. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio.

A sfidarsi sono Federico Messuti, sostenuto dalle liste civiche Di Capua-Avanti Chiavari, Maestrale, Partecip@ttiva e Giovani per Chiavari, e Mirko Bettoli, appoggiato da Pd, lista civica Mirko Bettoli sindaco e Sinistra per Chiavari. Al primo turno il 12 giugno Messuti, espressione della maggioranza del defunto sindaco Marco Di Capua, aveva ottenuto il 48,54% delle preferenze valide (5.813 voti). Secondo classificato Bettoli al 16,85% (2.018 voti).

Chiavari è stata fino ad oggi amministrata da Silvia Stanig, sindaca facente funzioni, dopo l’improvvisa scomparsa del sindaco Marco Di Capua, avvenuta lo scorso 23 agosto. Di Capua aveva 50 anni, era stato eletto nel 2017 e si sarebbe ricandidato per un secondo mandato. Oggi in testa (33,79%) c’è proprio la lista che porta il suo nome e appoggia Messuti. Bettoli ha fermato non solo Messuti, che puntava nella vittoria al primo turno, ma anche Silvia Garibaldi, sostenuta da liste “Con Silvia vola Chiavari”, “Chiavari per tutti” e “Insieme si può” che ha avuto il 15,83%.

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CASO 1: VITTORIA DI FEDERICO MESSUTI

In questo caso alla maggioranza andrebbero 10 seggi, con la lista Di Capua Avanti Chiavari a fare la parte del leone grazie a ben 8 consiglieri. Accanto ai già citati Canepa, Segalerba e Ratto siederebbero Paolo Garibaldi (326), Claudia Brignone (228), Massimo Sanguineti (175), Andrea Dagnino (173) e Pietro-Ugo Della Casa Zanardi Landi (119). Fuori per un soffio Ilaria Solari (116) e Alessandra Ferrara (112), che però potrebbero sperare di rientrare dopo l’assegnazione degli assessorati. Accanto a loro in maggioranza un consigliere a testa per Maestrale (Emanuele Sanguineti con 190 preferenze) e Partecip@ttiva (Silvia Stanig con 338).

In minoranza siederebbero tre candidati sindaci sconfitti (Bettoli, Garibaldi e Giardini) più un consigliere per ognuna delle loro compagini: Antonio Bertani del Pd (162 voti), Alessandro Calcagno di “Con Silvia Vola Chiavari” (222) e Nicola Orecchia di Giovanni Giardini Sindaco (124).

CASO 2: VITTORIA DI MIRKO BETTOLI

In questo caso in maggioranza siederebbero 6 consiglieri del Pd e 4 della lista Mirko Bettoli sindaco. I sei dem sarebbero il già citato Bertani più Donatella Nicolini (66 voti), Anna Maria Sciacca (65), Massimo Pescio (53), Paolo Trabucco (46) e Luciano Lazzarini (38). I quattro consiglieri della lista civica sarebbero Roberto Devoto (83), Giuseppe Bacigalupo (45), Davide Vaccarezza (39) e Caterina “Katia” Griffo (37). Niente da fare per “Sinistra per Chiavari”, nemmeno in caso di vittoria: il primo coefficiente di lista consentirebbe di ottenere solo un (inesistente) undicesimo seggio.

La minoranza sarebbe composta, oltre che da Messuti, dai tre più votati della sua lista (Canepa, Segalerba e Ratto) più Garibaldi e Giardini.

GLI ALTRI BALLOTTAGGI

In tutta Italia sono 65 i comuni al ballottaggio per un numero complessivo di elettori che supera i 2 milioni. I comuni capoluogo sono 13, di cui solo Catanzaro è capoluogo di regione. Gli altri sono Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Verona, Gorizia, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Viterbo e Barletta.